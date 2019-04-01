وزارة التعليم العالي تنفي تمديد العطلة الجامعية

اأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة والأساتذة أنّ العطلة الربيعية تنتهي يوم الخميس 04 أفريل 2019 مساءا
ونفت الوزارة في بيان لها اليوم كل ما يتم تداوله من إشاعات عن تمديد العطلة
Rafika Maariche 1 أبريل 2019 الوطني اضف تعليق 60 زيارة
31 مارس 2019
اأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة والأساتذة أنّ العطلة الربيعية تنتهي يوم الخميس 04 أفريل 2019 مساءا
ونفت الوزارة في بيان لها اليوم كل ما يتم تداوله من إشاعات عن تمديد العطلة
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