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وزارة التعليم العالي تنفي تمديد العطلة الجامعية

Rafika Maariche 1 أبريل 2019 الوطني اضف تعليق 60 زيارة

 

 

اأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة والأساتذة أنّ العطلة الربيعية تنتهي يوم الخميس 04 أفريل 2019 مساءا

ونفت الوزارة في بيان لها اليوم كل ما يتم تداوله من إشاعات عن تمديد العطلة

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