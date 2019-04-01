وزارة التعليم العالي تنفي تمديد العطلة الجامعية

اأعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الطلبة والأساتذة أنّ العطلة الربيعية تنتهي يوم الخميس 04 أفريل 2019 مساءا

ونفت الوزارة في بيان لها اليوم كل ما يتم تداوله من إشاعات عن تمديد العطلة