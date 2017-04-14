تشرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ممثلة بأمينها العام صديقي محمد صالح الدين، اليوم، على اجتماع يضم عمداء كليات الطب، بحضور المدير العام للتعليم والتكوين العاليين وممثلين عن وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأفادت وزارة التعليم العالي في بيان لها حازت ” الجزائر” نسخة منه بان هذا اللقاء يأتي تتويجا لسلسلة الاجتماعات التي عقدت خلال السنة الماضية بهدف تعميق التفكير و تبادل الاقتراحات حول إصلاح التكوين في العلوم الطبية لجعلها تتماشى و المستجدات التي يعرفها قطاع الصحة العمومية في البلاد سيما ما تعلق بمجال التكوين القاعدي الذي يجب تكييفه مع الاحتياجات الجديدة التي برزت في المجتمع على غرار تحسين مستوى المعيشة و الشيخوخة.

و سيتم التطرق خلال اللقاء حسب ما جاء في البيان، بالدراسة والتحليل والإثراء إلى موضوع إصلاح البرامج التكوينية في العلوم الطبية على ضوء نتائج اللجان الثلاث التي انبثقت عن الاجتماع المنعقد بتاريخ 21 فيفري 2016، حيث ستقوم اللجنة الأولى بعرض النصوص التنظيمية الضرورية لتطبيق الإصلاح في حين تقوم الثانية بعرض شروط الالتحاق بالعلوم الطبية و هندسة التعليم في هذا المجال، لتعرض الثالثة محتوى البرامج التعليمية في المجالين النظري و التطبيقي.

وفاء مرشدي