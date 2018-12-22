افتتحت وزارة التعليم العالي 81 مخبرا بحث جديد من شأنه المساهمة في تطوير البحث العلمي وتحسين مردوديته ، في حين لجأت الوزارة لحل 72 آخر بسبب تسجيل إختلالات ونقائص في نتائج أعمالها وسيرها، وتندرج هذه العملية ضمن الأعمال التحضيرية الرامية إلى تنفيذ البرامج البحثية.

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي،طاهر حجار، خلال افتتاحه فعاليات ندوة وطنية للجامعات،أمس الاول تزامنت مع تنظيم أشغال المجلس الوطني لتقييم البحث العلمي و التطوير التكنولوجي،أن فتح81 مخبر جديد وغلق أخرى، جاء عقب القيام بعملية تقييم شاملة لمخابر البحث امتدت على مدار ثلاث سنوات،مبرزا أن هذه العملية كشفت عن وجود نقائص وإختلالات عديدة تم على إثرها حل 72 مخبر بحث جامعي، لا تستجيب في سيرها ونتائج أعمالها إلى المقاييس المعتمدة في هذا المجال.

وأكد حجار، أن هذه العملية التقييمية، تندرج ضمن الأعمال التحضيرية الرامية إلى تنفيذ البرامج البحثية،وذلك طبقا للقانون التوجيهي للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الذي لا تقبل أحكامه حسبه وجود هيئات بحث غير منتجة،

وللإشارة تدرس الندوة الوطنية للجامعات، إلى جانب تقييم الحصيلة الكمية والنوعية للدخول الجامعي 2018-2019 على كافة المستويات البيداغوجية و المادية والهيكلية والخدماتية، متابعة الديناميكية التي شرعت فيها الوصاية للارتقاء بأداء الجامعة تكوينا وبحثا وحوكمة إلى مستوى المرجعيات القياسية التي باتت تميز أنظمة التعليم العالي على المستويين الإقليمي والدولي.

رزاقي.جميلة