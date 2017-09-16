

انتهجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي سياسة الأمر الواقع، بمضيها في العمل بذات النظام الخاص بالتحويلات الجامعية بالإعلان عن الشروع في عملية التحويل الداخلي و الخارجي لحاملي شهادة البكالوريا 2016 خلال الفترة الممتدة من الـ19 الى الـ21 سبتمبر الحالي بنفس الطريقة المتبعة بالنسبة للناجحين الجدد لهذه السنة على الرغم من مطالب التنظيمات الطلابية بالعودة الى النظام الكلاسيكي.

يبدو أن وزارة التعليم العالي والبحث لم تعر أي اهتمام لمطالب التنظيمات الطلابية على غرار الاتحاد العام الطلابي الحر في فتح باب الحوار، حيث رفضت التجاوب مع المشاكل المطروحة من قبلهم خصوصا ما يتعلق بالتحويلات الجامعية التي حرمت أكثر من 150 ألف طالب في اختيار التخصص الذي يرغب فيه بالإضافة الى ملفات أخرى تتمثل في القانون المنظم لامتحانات الدكتوراة وعدم تماشي مختلف التخصصات مع متطلبات سوق الشغل ناهيك عن ملف الخدمات الجامعية، حيث أكدت استمرار عملية التحويلات الخاصة بحاملي شهادة البكالوريا لسنة 2016 بذات الطريقة المتبعة مع الطلبة الجدد، حيث أعلنت فتح الأرضية الالكترونية المخصصة للتحويلات لصالح حاملي شهادة البكالوريا 2016 الراغبين في القيام بالتحويل الداخلي أو الخارجي، و التي تخص طلب تحويل إلى فرع آخر في نفس المؤسسة أو طلب تحويل نحو مدينة جامعية أخرى أو طلب تحويل في حالة زواج حامل شهادة البكالوريا وتغيير إقامته و ذلك خلال الفترة الممتدة من 19 الى 21 سبتمبر الحالي.

كما منحت فرصة إضافية للطلبة الجدد الحاملين لشهادة البكالوريا 2017، المتخلفين عن التسجيل الأولي، تمثلت في إمكانية التقرب خلال نفس الفترة من مؤسسات التعليم العالي المختارة للقيام بعملية التسجيل ضمن الفروع المقترحة من قبلها و في حدود الأماكن البيداغوجية المتاحة و ذلك عن طريق ذات الأرضية الالكترونية المخصصة لهذا الغرض، منوهة إلى عدم قبول الطلبات المقدمة خارج هذه الآجال .

وفاء مرشدي