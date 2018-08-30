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وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب التوظيف

تضم ثلاث رتب في مختلف التخصصات :
وزارة التعليم العالي تعلن عن فتح باب التوظيف

islam kaabech 29 أغسطس 2018 الوطني اضف تعليق 136 زيارة

 

 

 

 

 

 

 

أعلنت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مسابقات توظيف للإلتحاق بعدة رتب في قطاعها، حيث تضم ثلاث رتب في مختلف التخصصات. وحسب نص الإعلان عن المسابقة، يبلغ عدد المناصب المفتوحة،5 مناصب عمل تتمثل في منصب مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، و3 مناصب كتقني سام بالإعلام الآلي. ويحتوي الملف على طلب خطي للمشاركة يتضمن رقم الهاتف، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية. بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل مصادق عليها،من المؤهل،أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة المتوجة،بالشهادة المطلوبة أو التكوين. وتملأ استمارة المعلومات من طرف المترشح مستخرجة من موقع الوظيفة العمومية.

نسرين محفوف

عن islam kaabech

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