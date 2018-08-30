أعلنت، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن فتح مسابقات توظيف للإلتحاق بعدة رتب في قطاعها، حيث تضم ثلاث رتب في مختلف التخصصات. وحسب نص الإعلان عن المسابقة، يبلغ عدد المناصب المفتوحة،5 مناصب عمل تتمثل في منصب مساعد مهندس مستوى 2 في الإعلام الآلي، و3 مناصب كتقني سام بالإعلام الآلي. ويحتوي الملف على طلب خطي للمشاركة يتضمن رقم الهاتف، ونسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية. بالإضافة إلى نسخة طبق الأصل مصادق عليها،من المؤهل،أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف النقاط للسنة الأخيرة من الدراسة المتوجة،بالشهادة المطلوبة أو التكوين. وتملأ استمارة المعلومات من طرف المترشح مستخرجة من موقع الوظيفة العمومية.

نسرين محفوف