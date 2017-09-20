بعد يومين من انطلاق الموسم الجامعي 2017/2018 كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن الرزنامة الخاصة بالعطل الفصلية لذات الموسم.

وكشفت مصالح وزير التعليم العالي والبحث العلمي طاهر حجار من خلال القرار رقم 887 المؤرخ في 18 سبتمبر 2017 عن تحديد العطلة الجامعية الفصلية للسنة الجامعية 2017/2018 بالنسبة لفصل الشتاء ابتداء من يوم الخميس الـ21 ديسمبر 2017 الى غاية 3 جانفي2018، بالإضافة إلى تحديد عطلة الربيع من يوم الخميس الـ22 مارس 2018 الى غاية 8 أفريل 2018، فيما حددت الفترة الممتدة من الأربعاء 4 جويلية 2018إلى الأحد 2 سبتمبر 2018 للعطلة الفصلية الصيفية .

وأشارت الوزارة في البيان الى أن هذه الإجراءات و التواريخ لا تعني الموظفين الإداريين و التقنيين و أعوان المصالح .

ويُذكر أن الدخول الجامعي للموسم الحالي انطلق الأحد الماضي 17 سبتمبر، حيث افتتح وزير التعليم العالي والبحث العلمي الطاهر حجار الموسم الجامعي 2017 -2018 من جامعة بسكرة.

وفاء مرشدي