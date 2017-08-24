تشرع المصالح المختصة على مستوى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليوم، في دراسة طلبات “الايواء” للطلبة الجدد المعنيين بغرف الإقامات الجامعية المتوفرة عبر الوطن، و الرد عليها عبر ذات الموقع التي تم التسجيل من خلاله.

تنطلق بدءا من اليوم عملية دراسة ملفات طلب “الإيواء” للناجحين الجدد في شهادة البكالوريا للحصول على غرف بالإقامات الجامعية، من قبل مديريات الخدمات الجامعية، والرد عليها في آن واحد عبر الأرضية الالكترونية ذاتها التي تم تقديم الطلبات عبرها والتي سجلت إيداع 90الف ملف في الأسبوع الأول من افتتاح العملية على المستوى الوطني، حسب ما صرح به مدير التكوين بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، جمال بوقزاطة، في تصريحات سابقة” انه “سيتم دراسة تلك الملفات من قبل مديريات الخدمات الجامعية والرد على الطلبات في أن واحد بدءا من تاريخ الـ24 أوت الجاري، على نفس الأرضية التي تم افتتاحها سابقا”، من خلال التقيد بمجموعة من الضوابط والقوانين، على اعتبار أن عملية “الإيواء” وتوزيع الطلبة لا تتم بصفة “عشوائية” وإنما تجرى بطريقة منتظمة و ممنهجة، مشددا في ذات السياق بأنه ليس كل من أودع طلب الحصول على غرفة بأحد الإقامات الجامعية سيحصل عليها مباشرة، و أفاد ذات المتحدث، بأنه تم تسجيل انخفاض في طلبات الإيواء بالإقامات الجامعية المتواجدة بالمدن الكبرى في السنوات الأخيرة الماضية، نظرا لتشييد عدة مؤسسات جامعية عبر عدة ولايات،هذا و من المنتظر ان يتم توجيه الطلبة المتخلفين عن “التوجيهات الجامعية” و الذين لا يتعدى عددهم 200 طالب على المستوى الوطني، مع بداية الدخول الجامعي المقبل المبرمج شهر سبتمبر المقبل، بالاضافة إلى أن عملية “تغيير التوجيهات” المبرمجة يوميالـ5 و الـ6 سبتمبر المقبل ، ستمس ثلاث فئات من الطلبة فقط ويتعلق الأمر بالطلبة الذين يرغبون في إجراء تغييرات على مستوى نفس المؤسسة الجامعية التي وجهوا إليها، أبناء الأسلاك النظامية، و كذا الطلبة المسجلين الذين تزوجوا خارج مقرات إقامتهم.

وفاء مرشدي