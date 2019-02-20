وزارة التعليم العالي تحدد معايير القبول في برامج تحسين المستوى في الخارج

أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قرار وزاري تحت رقم 742 مؤرخ في 12 فيفري 2019 يحدد معايير الانتقاء للقبول في برامج تحسين المستوى في الخارج، ووفق المنشور الوزاري فانه تشمل برامج تحسين المستوى في الخارج تداريب تحسين المستوى في الخارج لمدة تقل أو تساوي ستة أشهر والإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي التي تتراوح ميدانيا سبعة أيام وخمسة عشر يوما، والمشاركة في التظاهرات العلمية التي لا تتجاوز مدتها سبعة أيام.

وتوزع الإعتمادات المخصصة لبرامج تحسين المستوى بالخارج، بين مختلف التخصصات، 55 بالمائة تخصص لتدريبات تحسين المستوى ، منها 50بالمائة لفائدة طلبة الدكتوراه الأجراء وغير الأجراء والطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر والمقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين و5 بالمائة لفائدة مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة والمؤسسات تحت الوصاية و20 بالمائة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي و 25بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية ذات التكوين المؤكد على نحو 20 بالمائة للتظاهرات العلمية بأنواعها المختلفة ، وتخصص منها 5 بالمائة لمصاريف التسجيل و5بالمائة تخصص لإقامات التعاون والتمثيل الدولي، وتمنح للمستفيدين من برامج تحسين المستوى منحة تربص التي تحدد نسبتها طبقا للتنظيم الأسري مفعولة.

وحسب ذات المنشور، فانه واثر عودة من تربصات تحسين المستوى تقيم تقارير العودة حسب الحالة من طرف المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي أو من طرف المصالح المؤهلة للإدارة المركزية عن طريق لجنة متخصصة تماشيا لهذا الغرض.

ويلتزم مدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد قاعدة البيانات المخصصة للتسيير التربصات الموضوعة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغرض الإعلان عن فتح مجال الترشحات وإيداع الملفات والتقييم الذي يتم طبقا لسلم التقييمات، وتعلن مديرية التعاون والتبادل مابين الجامعات بداية كل سنة مالية عن افتتاح دورات الاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج على أن تعمل على توحيد الإجراءات عبر كل مؤسسات التعليم العالي مع تحديد الإدارات الواجب إتباعها عن طريق مذكرات تصدر سنويا لهذا الغرض، ويتم انتقاء المترشحين للاستفادة من تدريب تحسين المستوى بالخارج .

رزاقي.جميلة