وزارة التعليم العالي تحدد معايير الانتقاء للقبول في برامج تحسين المستوى في الخارج

أصدرت وزارة التعليم العالي قرار وزارة تحت رقم 742 مؤرخ في 12 فيفري 2019 يحدد معايير الانتقاء للقبول في برامج تحسين المستوى في الخارج ، ووفق المنشور الوزاري فانه تشمل برامج تحسين المستوى في الخارج تداريب تحسين المستوى في الخارج لمدة تقل او تساوي ستة اشهر والإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي التي تتراواح ميدانيا سبعة أيام وخمسة عشر يوما والمشاركة في التظاهرات العلمية التي لا تتجاوز مدتها سبعة أيام

وتوزع الإعتمادات المخصصة لبرامج تحسين المستوى بالخارج بين مختلف المختلفة 55 بالمائة تخصص لتدريبات تتحسين المستوى ، منها 50بالمائة لفائدة طلبة الدكتوراه الأجراء وغير الأجراء والطلبة المسجلين في السنة الثانية ماستر والمقيمين في العلوم الطبية في طور التكوين و5بالمائة لفائدة مستخدمي الإدارة المركزية للوزارة والمؤسسات تحت الوصاية و20بالمائة للإقامة العلمية قصيرة المدى ذات المستوى العالي و25بالمائة تخصص للتظاهرات العلمية ذات التكوين المؤكد على نحو التالي” 20بالمائة للتظاهرات العلمية بانواعها المختلفة ، وتخصص منها 5بالمائة لمصرايف التسجيل و5بالمائة تخصص لاقامات التعاون والتمثيل الدولي، وتمنح للمستفدين من برامج تحسين المستوى منحة تربص التي تحدد نسبتها طبقا للتنظيم الأسري مفعوله

وحسب ذات المنشور فانه واثر عودة من تربصات تحسين المستوى تقيم تقارير العودة حسب الحالة من طرف المجالس العلمية لمؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي او من طرف المصالح المؤهلة للإدارة المركزية عن طريق لجنة متخصصة تماشيا لهذا الغرض

ويلتزم مدراء مؤسسات التعليم العالي والبحث العلمي بتزويد قاعدة البيانات المخصصة للتسيير التربصات الموضوعة من طرف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بغرض الإعلان عن فتح مجال الترشحات وايداع الملفات والتقييم الذي يتم طبقا لسلم التقييمات ، وتعلن مديرية التعاون والتبادل مابين الجامعات بداية كل سنة مالية عن افتتاح دورات الاستفادة من تربصات تحسين المستوى بالخارج على أن تعمل على توحيد الإجراءات عبر كل مؤسسات التعليم العالي مع تحديد الإدارات الواجب إتباعها عن طريق مذكرات تصدر سنويا لهذا الغرض، ويتم انتقاء المترشحين للاستفادة من تداريب تحسين المستوى بالخارج من طرف المجلس العلمي للكلية او المعهد لدى الجامعة او المعهد لدى المركز الجامعي او المدرسة العليا او من طرف المجلس العلمي لمؤسسة البحث، وعلى المجلس العلمي إعطاء الأولوية لدراسة المحتوى العلمي للملف وعدم الاقتصار على دراسة الشكل الإداري فقط وتتم المصادقة على قائمة المنتقين من طرف المجلس العلمي، أما بالنسبة للمستخدمين الإداريين والتقنيين في الإدارة المركزية اشترطت وزارة التعليم العالي إثبات الحصول على شهادة جامعية وتقديم مشروع عمل تحدد فيه الأهداف و المنتهجة والتاثيرات المنتظرة وموقع من طرف مجلس مديرية المؤسسة الجامعية او البحثية او من طرف المصالح المؤهلة للإدارة المركزية إضافة الى الهيئة المستقبلة بالخارج شرط ان يتلائم مع التخصص المهني للمترشح

رزاقي.جميلة