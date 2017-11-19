تبنى الصندوق الوطني للبحث العلمي تمويل 25 مشروع بحث علمي بتخصيص مبلغ 50 مليون دينار، حسب ما أعلن عنه مدير البحث العلمي والتطوير التكنلوجي بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي عبد الحفيظ أوراغ.

وأبرز أوراغ ، في تصريح للصحافة على هامش التوقيع على عقود تمويل هذه المشاريع المنجزة من قبل الأساتذة الباحثين المنتمين لبعض مخابر البحث الموطنة بالمؤسسات الجامعية، أنه تم تخصيص مبلغ قدره 50 مليون دينار لتمويل المرحلة الأولى لـ 25 مشروع المزمع إنجازها في غضون ثلاث سنوات.

وأضاف بأن دراسة طلبات تمويل المشاريع تشرف عليها اللجنة القطاعية الدائمة للبحث العلمي و التطوير التكنولوجي,حيث يستوجب الأمر تقديم مشاريع بحث ذات صدى اقتصادي و اجتماعي ، وأضاف أن وزارة التعليم العالي و البحث العلمي ترمي من خلال هذا التمويل لتشجيع البحث العلمي و “تثمين فعلي و ميداني لنتائج البحث العلمي في المجال الاقتصادي والاجتماعي”، معريا في نفس الوقت عن “ارتياحه” إزاء التجاوب المسجل من قبل الشركاء الاقتصاديين في مجال إبرام اتفاقيات التعاون.

و أبرز ذات المسؤول أن مصالحه درست 300 طلب تمويل مشروع قدمت من قبل مخابر البحث، حيث تم قبول 25 مشروعا، في حين رفضت المشاريع الأخرى لعدم استيفائها الشروط المطلوبة، مفيدا بأن مواضيع هذه المشاريع تتعلق أساسا بالصحة البشرية والحماية الغذائية والتكنولوجيات المتقدمة ومعالجة النفايات والتلوث البيئي و تكنولوجيا الاتصال والحفاظ على المخطوطات والتراث الجزائري .

من جانبه أوضح الأمين العام لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي محمد الصالح صديقي، بأن الوصاية تتبنى “مقاربة جديدة” تهدف إلى تمويل مباشر وشخصي لطلبة طور الدكتوراه ، حيث تتم مراعاة ميدان البحث وأهدافه في هذا التمويل، دون أن يفصح عن القيمة المالية لهذا النوع من التمويل.

وفاء مرشدي