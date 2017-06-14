أفادت وزارة التضامن الوطني، أمس، بأن قفة رمضان لهذه السنة سيستفيد منها الفقراء والمعوزون 100 بالمائة بعدما تم فتح تحقيقات بمختلف ولايات الوطن سمحت بضبط العدد الحقيقي للمعوزين وكشف المحتالين الذين كانوا يستفيدون من العملية التضامنية بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع رؤساء المجالس البلدية.

وحسب ذات المصدر فإن ولاية الطارف طهرت قوائمها على مستوى بلديات الولاية، وسمحت بشطب حوالي 3000 شخصا كانوا يستفيدون من إعانات الدولة وتهميش للفئات الفقيرة والمحرومة.

ق.و