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وزارة التضامن تطهر قوائم المستفيدين من قفة رمضان

سيستفيد منها الفقراء والمعوزون 100 بالمائة:
وزارة التضامن تطهر قوائم المستفيدين من قفة رمضان

eldjazair 8 مارس 2017 الوطني تعليق واحد 514 زيارة

أفادت وزارة التضامن الوطني، أمس، بأن قفة رمضان لهذه السنة سيستفيد منها الفقراء والمعوزون 100 بالمائة بعدما تم فتح تحقيقات بمختلف ولايات الوطن سمحت بضبط العدد الحقيقي للمعوزين وكشف المحتالين الذين كانوا يستفيدون من العملية التضامنية بطريقة غير قانونية بالتواطؤ مع رؤساء المجالس البلدية.
وحسب ذات المصدر فإن ولاية الطارف طهرت قوائمها على مستوى بلديات الولاية، وسمحت بشطب حوالي 3000 شخصا كانوا يستفيدون من إعانات الدولة وتهميش للفئات الفقيرة والمحرومة.
ق.و

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تعليق واحد

  1. djamel
    13 يونيو 2017 في 7 h 40 min

    انشاء الله تزيد الطهر قوائم مديريها الولائيين حتى تصل القفة لمستحقيها العام المقبل بامان

    رد

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