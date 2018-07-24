أعلنت، أمس الإثنين، وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، عن إطلاق، الطبعة الأولى للمسابقة الوطنية لنيل جائزة أفضل إبداع رقمي موجه للأطفال وسيكون عنوان الطبعة الأولى، حول موضوع “تطبيقات الألعاب الرقمية التربوية الترفيهية الموجهة للأطفال.”

وتهدف الوزراة حسب بيان لها تحوزه “الجزائر” من هذه المبادرة، تعزيز حماية الأطفال من مخاطر تطبيقات الألعاب الرقمية غير الآمنة،من خلال تشجيع الإبتكارات الجزائرية في مجال الرقمنة، الخاصة بالألعاب التربوية الترفيهية الموجهة للأطفال والتي يميزها الإبداع والآمان، مع مراعاة سن الطفل، والإستلهام من الموروث الحضاري للشعب الجزائري.

كما تهدف أيضا المسابقة إلى بعث روح التنافس في أوساط العاملين والمهتمين، في مجال ترقية الطفولة في وطننا،مع تسليط الضوء على الإبداعات، التي تساهم في إثراء محتوى الواب بأعمال جزائرية.

وتم فتح المسابقة للمواطنين الجزائريين، الذين يبلغون من العمر 19 سنة فما فوق، و للأشخاص المعنويين و أيضا للجمعيات التي تستوفي الشروط المنصوص عليها قانونا،و تنطلق عملية التسجيلات حسب البيان إبتداء من اليوم عن طريق الرابط الخاص بالأرضية الرقمية للمسابقة . «concours. msnfcf.gov.dz »

رزاقي جميلة