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وزارة التضامن تحضر لمنع نقل كبار السن لدور العجزة

من خلال تقديم مساعدة مالية للمتكفلين بهم::
وزارة التضامن تحضر لمنع نقل كبار السن لدور العجزة

eldjazair 20 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 51 زيارة

ستشرع قريبا وزارة التضامن الوطني في تجسيد الترتيب الخاص بإبقاء كبار السن في وسطهم العائلي حيث تقوم الوزارة حاليا بتجسيد بنود القانون 10- 12 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين بتجسيد جملة من الترتيبات الاجتماعية يعلن عنها مطلع السنة المقبلة 2019.
من جهتها أعلنت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، غنية الدالية، مساء أمس الأول عن شروع قطاعها في تجسيد الترتيب الخاص “بالوساطة الاجتماعية للإبقاء على كبار السن في وسطهم العائلي” وأوضحت الوزيرة في كلمة لها خلال إشرافها على حفل بدار الأشخاص المسنين بدالي ابراهيم بمناسبة الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، أن قطاعها يقوم حاليا بتجسيد بنود القانون 10- 12 المتعلق بحماية الأشخاص المسنين وفي إطار السياسة الوطنية لحماية الشخص المسن بتجسيد جملة من الترتيبات الاجتماعية، و يرمي هذا المسعى حسب الوزرة الدالية الى الإبقاء على كبار السن في وسطهم العائلي كرموز للحكمة والوقار والبركة والتي تعد في نفس الوقت ألية اجتماعية تقوي أواصر العائلات والروابط الإنسانية بين أفرادها.
كما ذكرت بإجراءات أخرى الخاصة بالمرافقة والمساعدة بالمنزل للأشخاص المسنين الذين يعانون الهشاشة الاجتماعية والصحية، ودعم فروعهم ومرافقتهم في التكفل بكبارهم قصد إبقائهم مع عائلاتهم.
رزاقي.جميلة

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