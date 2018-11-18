الأحد , نوفمبر 18 2018
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / إضافة إلى تحديد تواريخ الاختبارات الاستدراكية:
وزارة التربية تكشف عن رزنامة اختبارات الفصول الثلاثة

إضافة إلى تحديد تواريخ الاختبارات الاستدراكية:
وزارة التربية تكشف عن رزنامة اختبارات الفصول الثلاثة

eldjazair 18 نوفمبر 2018 الوطني اضف تعليق 36 زيارة

كشفت، أمس، وزارة التربية الوطنية رزنامة الاختبارات الفصلية للمراحل التعليمية الثلاث “ابتدائي- متوسط-ثانوي” للسنة الدراسية 2019/2018.
وحسب الرزنامة، فان اختبارات الفصل الأول بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي ستجري خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر2018،فيما تجري اختبارات المتوسط والثانوي من 2 إلى 6 ديسمبر 2018.
وستجرى اختبارات الفصل الثاني من 3 إلى 7 مارس 2019 بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي ومن 10 إلى 14 مارس 2019 بالنسبة للتعليم الابتدائي.
وبخصوص الفصل الثالث, فستجرى الاختبارات ابتداء من 9 جوان 2019 بالنسبة للتعليم الابتدائي وابتداء من 26 ماي 2019 لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.
من جهة أخرى، حددت الوزارة تاريخ الاختبارات الاستدراكية التي ستجري يومي 23 و24 جوان 2019 بالنسبة لمرحلتي الابتدائي والمتوسط ويومي 9 و10 جوان بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.
رزيقة.خ

عن eldjazair

شاهد أيضاً

أمر معاذ بوشارب "خاطيني" :
أحمد بومهدي: ولد عباس لم يستقل ويسير الحزب من بيته

لم يضف عضو المكتب السياسي احمد بومهدي خلال لقاء أحزاب التحالف الرئاسي بمقر الأفلان أمس …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2018, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super