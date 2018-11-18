كشفت، أمس، وزارة التربية الوطنية رزنامة الاختبارات الفصلية للمراحل التعليمية الثلاث “ابتدائي- متوسط-ثانوي” للسنة الدراسية 2019/2018.

وحسب الرزنامة، فان اختبارات الفصل الأول بالنسبة لمرحلة التعليم الابتدائي ستجري خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر2018،فيما تجري اختبارات المتوسط والثانوي من 2 إلى 6 ديسمبر 2018.

وستجرى اختبارات الفصل الثاني من 3 إلى 7 مارس 2019 بالنسبة للتعليم المتوسط والثانوي ومن 10 إلى 14 مارس 2019 بالنسبة للتعليم الابتدائي.

وبخصوص الفصل الثالث, فستجرى الاختبارات ابتداء من 9 جوان 2019 بالنسبة للتعليم الابتدائي وابتداء من 26 ماي 2019 لمرحلتي التعليم المتوسط والثانوي.

من جهة أخرى، حددت الوزارة تاريخ الاختبارات الاستدراكية التي ستجري يومي 23 و24 جوان 2019 بالنسبة لمرحلتي الابتدائي والمتوسط ويومي 9 و10 جوان بالنسبة لمرحلة التعليم الثانوي.

رزيقة.خ