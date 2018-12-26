أكدت وزارة التربية أن مشكل إنتاج وطبع وتوزيع الكتاب المدرسي خلال السنة الدراسية القادمة 2019 و2020غير مطروحة على الإطلاق مشيرة إلى أنه تم اتخاذ في هذا المجال كل الاحتياطات المادية والتقنية الضرورية ،حيث تدعم الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بـ 18 آلة طباعة جديدة من بينها 10 خاصة بتقنية “البراي” بقدرة إنتاج إضافية تصل إلى 22 مليون نسخة لتتراوح بذلك القدرة الإنتاجية للديوان ما بين 60 و 80 مليون نسخة.

ويشار إلى أن هذه الآلات الحديثة والمتطورة سترفع لا محالة من قدرات الديوان في إنتاج وطبع الكتب المدرسية في أوقات زمنية قياسية، مما يسمح بتوفير الكتب وتوزيعها على كافة التلاميذ مع نهاية العام الدراسي الجاري 2019.

هذا وكانت قد أكدت مساء أمس الأول وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، لدى زيارتها إلى مقر الديوان الوطني للمطبوعات المدرسية بالعاشور غرب العاصمة،أنه سيتم مع نهاية العام الدراسي توزيع وبيع الكتب المدرسية في جميع الأطوار التعليمية في خطوة اعتبرتها مهمة للإعداد القبلي والجيد للدخول المدرسي 2019-2020″. وتابعت إن عددا كبيرا من الكتب التي تم إنتاجها وطبعها العام الماضي موجودة وشرع في توزيعها، مبرزة من جهة أخرى أكدت أن حوالي 20 ألف كتاب تمت طباعتها بتقنية البراي، ويشار إلى أن احتياجات قطاع التربية في مجال الكتاب المدرسي خلال الدخول المدرسي القادم قدر بحوالي 60 مليون كتاب في الوقت الذي يتواجد فيه قرابة 25 مليون كتاب داخل المخازن.

رزاقي.جميلة