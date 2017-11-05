تفعل وزارة التربية الوطنية بداية من الغد الأرضية الرقمية الوطنية للتوظيف الخاصة بأساتذة الأطوار التعليمية الثلاث “ابتدائي،متوسط،ثانوي” على موقع الأرضية وذلك أمام الناجحين الاحتياطيين في مسابقات التوظيف لدورتي 2016و 2017.

ويأتي قرار وزيرة التربية نورية بن غبريط القاضي بإعادة فتح الأرضية الرقمية الوطنية للمرة الثانية في اقل من شهرين من فتحها في المرة الأولى، لتغطية الشغور الذي مايزال مسجلا على مستوى مختلف المؤسسات التربوية عبر الوطن و ضمان التمدرس المنتظم للمتمدرسين و التي لا يزال العديد منهم بدون أساتذة رسميين رغم مضي اكثر من شهرين على الدخول المدرسي، الأمر الذي اضطرها لتفعيل القائمة الاحتياطية الوطنية.

وجاء هذا القرار بعد الموافقة التي افتكتها وزارة التربية من الوظيف العمومي و المتعلقة بالسماح لها بعدم تسقيف القوائم الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات وهذا لتمكينها من الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة لسنة 2017 و الحد من اللجوء الى العمل بالاستخلاف والتعاقد في سد شغور المناصب في كل مرة، حيث سيتم “فتح المرحلة الوطنية للأرضية الرقمية للتوظيف “ابتدائي، متوسط، ثانوي” ابتداء من يوم غد على الموقع tawdif.education.gov.dz ، بالاعتماد على القوائم الاحتياطية إلى غاية شهر ديسمبر2017 بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي، فيما ستظل الاستعانة بالقوائم الاحتياطية للطورين المتوسط والثانوي معتمدة إلى غاية 2018، وهو ما يسمح للوزارة بالاستعانة بنفس القوائم لمدة سنة كاملة، وحسب توزيع الاختصاصات، فان مادتي الرياضيات والفيزياء تعتبران من بين أكثر المناصب المطلوبة في التعليم الثانوي، حيث بلغ في مادة الرياضيات 764 منصب، تليها العلوم الفيزيائية بـ 645 منصب، بينما حدد عدد المناصب في هاتين المادتين في التعليم المتوسط بـ 1128 منصب بالنسبة لمادة العلوم الفيزيائية و 971 بالنسبة لمادة الرياضيات.

وكانت وزارة التربية قبل أيام قلائل قد شددت على مديرياتها إعادة جرد جميع المناصب الشاغرة قبل موعد فتح الأرضية الرقمية الوطنية وهذا بعد النتيجة التي خرج بها التحقيق الذي باشرته مصالح بن غبريط والذي أدى الى كشف تورط 19 مديرية تربية في استغلال القوائم الاحتياطية لمسابقة توظيف أساتذة الطور المتوسط والثانوي بعنوان 2016 بعد مسابقة 2017.

للإشارة فان وزارة التربية قامت بتفعيل الأرضية الرقمية الوطنية لاستغلال القوائم الاحتياطية بتاريخ 20 سبتمبر الفارط واستمرت العملية الى غاية 24 من الشهر ذاته ، لجأت خلالها الى إدراج فائض خريجي المدارس العليا للأرضية الوطنية مع قوائم الاحتياط لمسابقة 2017

وفاء مرشدي