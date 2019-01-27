وزارة التربية تغلق الباب في وجه الأحرار وتؤكد: “لا مترشحين أحرار للبكالوريا مستقبلا”

قررت وزارة التربية إسقاط صفة “الحر” على المترشحين للبكالوريا وتعويضها بمترشح عن بعد حيث سيتم إجبار المترشحين الراغبين في اجتياز الامتحان في التسجيل في الديوان الوطني للتعليم عن بعد

والخضوع للفروض والاختبارات التي سيتم احتسابها في التقويم المستمر وإضافتها لنقاط امتحان البكالوريا، وهذا بداية من سنة 2021

كشف،أمس،المفتش العام بوزارة التربية الوطني،نجادي مسڤم،أن الراغبين في اجتياز امتحان البكالوريا،كمترشحين عن بعد لسنة 2021

ملزمين بالتوجه لموقع الديوان الوطني للتعليم،من أجل تسجيل أنفسهم هذه السنة،على أن يتم احتساب التقويم المستمر للمترشح عن بعد لسنة2020

ويجتاز امتحان البكالوريا لسنة2021، الذي سيعرف تغييرا في طريقة احتساب المعدل

وحسب مسڤم فإن المترشح عن بعد سيضطر إلى سحب الدروس،وكذا اجتياز الاختبارات والفروض التي تحتسب نقاطها في إطار المراقبة المستمر

أين ستضاف العلامات المحصل عليها إلى نقاط البكالوريا الخاصة بسنة 2021

وأضاف المتحدث أن هذا القرار جاء من أجل رفع مستوى “المترشحين الأحرار” سابقا

رزاقي.جميلة