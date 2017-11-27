

أعلنت وزارة التربية الوطنية أمس عن نجاح مايقارب 4 آلاف استاذ مسجل بالمرحلة الوطنية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاث “ابتدائي ومتوسط وثانوي”، عبر الأرضية الرقمية للتوظيف ، من أصل 20 ألف احتياطي مسجل.

تمكن الأساتذة الذين سجلوا أنفسهم في الأرضية الرقمية للتوظيف من معرفة نتائج المرحلة الوطنية الخاصة بالأطوار التعليمية الثلاث “ابتدائي ومتوسط وثانوي” بداية من الساعة الثانية زوالا، حيث كشفت وزيرة التربية نورية بن غبريط أمس عبر صفحتها الرسمية بـ”الفيسبوك”أن عدد الأساتذة الذين تم قبولهم بلغ 3611 أستاذ من أصل 20 ألف احتياطي مسجل بالأرضية الرقمية للتوظيف.

ليكون الأساتذة الناجحون على موعد مع استلام استدعاءاتهم من طرف مديريات التربية الأصلية محل الاقامة بتاريخ 3 ديسمبر المقبل، ليقوم بعدها هؤلاء بالالتحاق بمديريات التربية بالولايات المستقبلة والتي تم تعيينهم فيها لاستلام التعيينات يوم 5 ديسمبر حيث يتم عرض المناصب الشاغرة عليهم حسب الاستحقاق الوطني، ليلتحق يوم 21 ديسمبر بالمؤسسة التي اختارها لإمضاء محضر التنصيب، ليباشر عمله يوم 7 جانفي 2017 بصفة رسمية.

هذا ويعتبر الأستاذ المقبول والحاصل على التعيين و الممتنع بعدها عن الالتحاق بمنصبه قبل الآجال المحددة ،”متخل ” حيث يفقد منصبه و يترتب في آخر القائمة الاحتياطية بالنسبة للطورين المتوسط و الثانوي فقط باعتبار أن القائمة الاحتياطية ستبقى سارية المفعول الى غاية 31 ديسمبر 2018، في حين يشطب نهائيا كل أستاذ ناجح تنازل على المنصب بعد الحصول عن التعيين والإمضاء على محضر التنصيب ، من قوائم الاحتياط الأمر الذي يفرض عليه انتظار مسابقات توظيف أخرى.

وكانت وزارة التربية قد قامت بفتح الأرضية الرقمية للتوظيف بتاريخ 6 نوفمبر 2017، للقضاء كليا على الشغور الكبير في مناصب الأساتذة عبر مختلف المؤسسات التربوية لجميع الأطوار، وأكدت بن غبريط أن تفعيل القوائم الاحتياطية الولائية ثم الوطنية يهدف الى توفير التأطير اللازم للمؤسسات التربوية وضمان التمدرس المنتظم للمتمدرسين بعد موافقة المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري على عدم تسقيف القوائم الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات تمكينا لمصالح قطاع التربية من الاستغلال الأمثل للمناصب المالية الشاغرة بعنوان سنة 2017 من جهة والحد من اللجوء للتكليفات وسد شغور المناصب لجميع الرتب في المؤسسات التربوية ولجميع الأطوار واقتضاء للمصلحة العامة ونزولا عند الطلبات الكثيرة للناجحين في القوائم الاحتياطية للمسابقات على أساس الاختبارات.

هذا ومن المزمع استمرار اعتماد القوائم الاحتياطية إلى غاية شهر ديسمبر 2017 بالنسبة لأساتذة الطور الابتدائي، فيما ستظـل الاستعانة بالقوائم الاحتيــاطية للطورين المتوسط والثانوي معتمدة إلى غاية 2018، وهو ما يسمح للوزارة بالاستعانة بنفس القوائم لمدة سنة كاملة.

وفاء مرشدي