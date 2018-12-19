أعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامجها الخاص بالدخول المدرسي المقبل 2019/2020 أين سيتم مواصلة إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي بعنوان 2018 مع تمديد إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة الطورين المتوسط و الثانوي بعنوان 2017 خلال سنة 2019.

هذا وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت يوم الامس عن الإجراءات التي إتخذها بخصوص التحضير للموسم الدراسي المقبل 2019/2020، والمتعلقة بالأساتذة الإحتياطيين،ونشرت الوزيرة تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر” أنه وتحضيرا للدخول المدرسي 2019/2020، سيتم مواصلة استغلال القائمة الإحتياطية،وأضافت، مواصلة إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي بعنوان 2018 خلال سنة 2019 وتمديد إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة الطورين (متوسط – ثانوي) بعنوان 2017 خلال سنة 2019″.

رزاقي.جميلة