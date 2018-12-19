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وزارة التربية تستنجد بالأساتذة الإحتياطيين لإنجاح الدخول المدرسي المقبل

ضمن قرار جديد تم الإعلان عنه :
وزارة التربية تستنجد بالأساتذة الإحتياطيين لإنجاح الدخول المدرسي المقبل

islam kaab 19 ديسمبر 2018 الوطني اضف تعليق 25 زيارة

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن برنامجها الخاص بالدخول المدرسي المقبل 2019/2020 أين سيتم مواصلة إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي بعنوان 2018 مع تمديد إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة الطورين المتوسط و الثانوي بعنوان 2017 خلال سنة 2019.
هذا وأكدت وزيرة التربية نورية بن غبريت يوم الامس عن الإجراءات التي إتخذها بخصوص التحضير للموسم الدراسي المقبل 2019/2020، والمتعلقة بالأساتذة الإحتياطيين،ونشرت الوزيرة تغريدة عبر حسابها الرسمي “تويتر” أنه وتحضيرا للدخول المدرسي 2019/2020، سيتم مواصلة استغلال القائمة الإحتياطية،وأضافت، مواصلة إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة التعليم الإبتدائي بعنوان 2018 خلال سنة 2019 وتمديد إستغلال القائمة الإحتياطية الخاصة بـمسابقة توظيف أساتذة الطورين (متوسط – ثانوي) بعنوان 2017 خلال سنة 2019″.
رزاقي.جميلة

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