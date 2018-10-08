تستعد وزارة التربية الوطنية لإطلاق “الخطة الإستراتيجية” لتدريب المعلمين ، اعتبارًا من جويلية القادم ، استنادًا إلى التدريس التفاعلي الذي يدمج المعلمين وطلابهم.

و قالت، أمس، المفتشة المركزية بوزارة التربية فتيحة موالك، في تصريح للإذاعة الوطنية ، أن الوصول إلى “مدرسة الجودة” يتطلب الوقت لكنه يبدأ أولا بتدريب قوي للمعلمين، و اعتبرت أن هذه الخطة التدريبية ستمتد على مدى ثلاث سنوات، و سيتم خلالها إعطاء الأولوية للمعلمين المعينين حديثا، معتبرة أن هذه الخطوة هي بمثابة تحفيز لهم .

ومن أجل تحسين ممارساتهم التعليمية والتعليمية ، قالت موالك إن دورة التدريب التي تم تطويرها للمدرسين تتضمن أيضاً دورات في تعليم اللغة ، والتخصصات العلمية والاجتماعية ، وتصميم مواد التدريس،و الامتحانات.

وفي ردها على سؤال حول ظاهرة الاكتظاظ في الأقسام ” قالت المتحدثة أن هذا الظاهرة مقتصرة على مناطق محددة و ذلك بسبب التأخير المسجل في بناء المدارس .

هذا وكانت وزيرة التربية نورية بن غبريط، وفي رسالتها للمعلمين في يومهم العالمي، أن مدرسة الجودة، التي لا يمكنها أن تتحقق من دون أساتذة أكفاء، داعية إياهم إلى أن يكونوا دائما مستعدين وأن يراجعوا أنفسهم باستمرار ومتفتحين على العالم ولهم معرفة بالمستجدات البيداغوجية والعلمية، و أوضحت أن مدرسة الجودة لا يمكن أن تتحقق كذلك من دون أساتذة ذوي أخلاق مهنية عالية أساسها الإنصاف والتسامح والاحترام وملتزمين نحو تلاميذهم وجماعتهم التربوية.

وقالت الوزيرة إن هذا اليوم العالمي يذكر الجميع بقيمة التربية وأهمية بناء نظام تربوي يدفع إلى النجاح، بفضل نوعية التعليم الممنوح وضرورة العمل على توفير محيط مدرسي تسوده السكينة والأمان وملائم لتعزيز الكفاءات الضرورية للحياة والعمل.

رزيقة.خ