إنطلقت وزارة التربية الوطنية في عملية إحصاء عدة أسلاك من قطاع التربية لم يستفيدوا من الترقية، حيث جاء في مراسلة وزارة التربية الوطنية لمديرية الموارد البشرية، والتي تحمل رقم 25 والمؤرخة في 20 مارس من السنة الحالية، ووجهتها إلى جميع مديريات التربية عبر ولايات الوطن، قصد تمكينها من جميع المعلومات.

وهذا قبل نهاية الأسبوع الجاري، وكأقصى حد 26 مارس الجاري، من تعداد معلمي المدرسة الابتدائية وأساتذة التعليم الأساسي العاملين حاليا، ممن تابعوا تكوينا بعد تاريخ 03 جوان 2012، في إطار الاتفاقية المبرمة بين وزارة التربية ووزارة التعليم والبحث العملي، أو في إطار القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 17 نوفمبر 2013، والذين تم ترقيتهم في رتبة أستاذ رئيسي فقط، لعدم حيازتهم على 20 سنة خدمة، إلى غاية نهاية ديسمبر 2014.

كما شملت المراسلة كذلك في شقها الثاني تعداد جميع الموظفين بقطاع التربية الحاصلين على شهادات علمية،على غرار شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية بكالوريا زائد ثلاث سنوات، وكذلك الحائزين على هذه الشهادة من جامعة التكوين المتواصل، والحاملين كذلك لشهادة الليسانس وشهادة تقني سامي، وهذا وفق جدول خاص يتضمن كل سلك على حدا على غرار سلك الاستشارة التربوية مثل مساعد تربية ومساعد رئيسي للتربية ومشرف تربية ومشرف رئيسي للتربية، وكذلك سلك المخابر على غرار عون تقني للمخابر ومعاون تقني للمخابر وملحق للمخابر والملحق الرئيس للمخابر.

بالإضافة إلى تعداد الموظفين المنتمين لرتبة ملحق رئيسي للمخبر الذين يثبتون على أقدمية 10 سنوات إلى غاية اليوم.

وحسب العارفين بالقطاع، فإن العملية جاءت من أجل إيجاد آليات لترقية هذه الأسلاك التي لم تستفد من الترقية سابقا حسب الآليات، التي باشرتها الوزارة منذ سنوات من خلال التعليمة رقم 6 والتي مكنت العديد من الأسلاك البيداغوجية من الترقية إلى رتب أعلى، وانتهت آجالها سنة 2017، لكنها لم تمس هذه الفئات المذكورة في عملية الإحصاء هذه.

رزاقي.جميلة