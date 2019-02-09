كشفت وزارة التربية الوطنية عن كيفية إجراء فروض الفصل الثاني من السنة الدراسية الجارية وأنهت مصالح بن غبريت الجدل المتواصل حول فروض الفصل الثاني والثالث الملزم تنظيمها هذا الأسبوع.

وعبر إرسالية صادرة عن مديرية التعليم الأساسي، بوزارة التربية الوطنية، والتي وجهت إلى مديريات التربية قصد التدخل فورا لدى مدراء المتوسط والابتدائي من أجل إلزامهم إحترام المخططات السنوية للمراقبة المستمرة الصادر في سبتمبر2018 والذي يحدد فيه فرض واحد في الفصل الثاني والثالث وفي جميع المواد، وأكدت الإرسالية الصادرة في 6 فيفري 2019 تحت رقم 036-19 على أهمية احترام التعليمة رقم 258-2018 المؤرخة في 28 أكتوبر 2018 المرتبطة بوضع حيز التنفيذ الخطاطات السنوية للتعليمات والتقويم البيداغوجي والمراقبة المستمرة، وأمرت مدراء المتوسطات والابتدائي بإعداد جدول سنوي بالتشاور مع الأساتذة لمخططات المراقبة المستمرة في إطار مشروع المؤسسة ويكون جامعا لكل المواد التعليمية حسب كل مستوى دراسي قصد تفادي التداخلات المحتملة بين المواد وتبليغه على نطاق واسع للتلاميذ وأوليائهم، وطالبت أيضا بوجوب الالتزام بأحكام التعليمة السالفة ذكر وإنجاز المخطط السنوي لمحطات المراقبة المستمرة أي الفروض بالتشاور مع الأساتذة وتبليغ التلاميذ والأولياء بمواعيد هذه المحاطات مع أهمية احترام عدد الوقفات أي عدد الفروض لكل مادة دراسية حسبما ورد في المخططات السنوية للمراقبة المستمرة لكل مادة دراسية وإرسال مديرية التعليم الأساسي.

رزاقي.جميلة