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وزارة التجارة تنفي ارتفاع أسعار العجائن

اكدت مراقبتها للمنتوجات والمواد الغذائية الحساسة واسعة الاستهلاك :
وزارة التجارة تنفي ارتفاع أسعار العجائن

eldjazair 1 أغسطس 2017 الاقتصاد اضف تعليق 25 زيارة

نفت وزارة التجارة في بيان لها يوم امس الثلاثاء صحة المعلومات المتداولة حول ارتفاع أسعار العجائن الغذائية بنسبة 30 %.
وأوضح البيان، أن مصالح الرقابة الاقتصادية وقمع الغش التابعة لوزارة التجارة قامت بإجراء التحريات الضرورية على مستوى مختلف ولايات الوطن أسفرت عن عدم تسجيل أي ارتفاع لأسعار العجائن الغذائية سواء على مستوى البيع بالجملة أو التجزئة.
وتذكر وزارة التجارة أن مصالحها “مجندة من أجل السهر على مراقبة المنتوجات والمواد الغذائية الحساسة واسعة الاستهلاك لاسيما منها المقننة من حيث السعر والمدعومة وذلك بغرض ردع ومحاربة كل أشكال الممارسات اللاشرعية”، يضيف نفس المصدر.
نسرين.م

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