كشف المدير العام للتجارة الخارجية، خالد بوشلاغم أن المنتوجات المستوردة ستخضع قريبا لرسوم الحماية الإضافية المؤقتة(DAPS)، وذلك من أجل دخول المنتج السوق الوطنية بصفة شفافة مع إعطاء الأفضلية للمنتوج المحلي.

وأشار ذات المتحدث لدى نزوله ضيفا على برنامج ” قهوة وجورنان “أن التعريفة الجمركية تحوي 16 ألف بند جمركي، وأن قائمة المنتجات الممنوعة من الاستيراد فيها 877 مادة وأن الرسم الإضافي يقدر بـ5% وانطلاقا من مشروع قانون المالية التكميلي 2018، ستصل الرسوم الجمركية إلى معدلات بين 30 و200 بالمائة.

وأضاف بوشلاغم أن هنالك مواد أخرى سيتم منعها من الاستيراد قريبا وأن الضريبة الجمركية على المواد الفلاحية تم إنقاص منها بعض المواد مشيرا في نفس الوقت إلى أن لجنة وزارية تظم التجارة، الفلاحة والصناعة قامت باجتماعات مع المتعاملين الاقتصاديين من أجل أخذ رأيهم ، و أن هناك لجنة على مستوى الوزارة الأولى، من أجل الفصل في القائمة النهائية التي هي قيد الانتهاء من حيث صيغتها ويتعلق الأمر بإدراج بعض المواد الفلاحية والغذائية التي تعتبر منتوجات منافسة للمنتوجات المحلية والتي يمكن تصنيعها في الجزائر على غرار البسكويت.

من جهة أخرى كشف المدير العام للتجارة الخارجية بالجزائر أن صادرات الجزائر في مجال المحروقات خلال 11 الشهر الأول من سنة 2018، بلغ 37 مليار دولار أين سجل ارتفاعا عن سنة 2017 التي بلغ فيها التصدير رقم 1.7 مليار دولار أمريكي، مضيفا أن المعارض الوطنية والدولية في الجزائر هي واجهة تقدم منتوجاتها للزوار والمعنيين وأنه من قبل كانت الجزائر تشارك في المعارض من أجل المشاركة.

وأعلن بوشلاغم أنه تم إمضاء أكثر من 50 اتفاقية بين المتعاملين الجزائريين والأجانب سنة 2018 في المعارض التي أقيمت في مختلف الدول.

فلة-س