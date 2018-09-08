كشف وزير التجارة عن قرب رفع الحظر عن بعض المنتوجات المستوردة تمهيدا لتطبيق الرسوم الإضافية التي تم الاتفاق عليها مع المفوضية الأوروبية، لافتا إلى أن الإستراتيجية الوطنية التي انتهجتها الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني خاصة الصادرات خارج قطاع المحروقات ستبلغ مع نهاية السنة الجارية 1 مليار و 600 مليون دولار.

وأفاد وزير التجارة، سعيد جلاب، أول أمس الخميس من برج بوعريرج على أن المنتوج الوطني حقق “قفرة نوعية بعد ما تم منع استيراد بعض المنتجات”، معلنا عن “رفع الحظر خلال الأيام المقبلة عن بعض المنتجات المستوردة وفقا لاحتياجات السوق الوطنية”، مشيرا إلى أن العملية ستتم” وفقا لاحتياجات السوق الوطنية مع فرض رسم إضافي عليها” و ذلك في إطار، تشجيع الإنتاج الوطني و عملا بتوجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة لتحسين المنتج الوطني و تشجيع الاستثمار.

وأضاف وزير التجارة بأنه سيتم “تجسيد إستراتيجية وطنية على مدار الخمس سنوات المقبلة (2019-2023) من خلال اعتماد إجراءات تنظيمية لتنويع الصادرات.وقال في هذا السياق : “نطمح لتسويق المنتج الوطني في أسواق جديدة من خلال مشاركة الجزائر في صالونات بأمريكا الشمالية للأسواق الأمريكية و بلجيكا للسوق الأوروبية و موريتانيا لاقتحام الأسواق الإفريقية”.

وستسمح هذه الاستراتيجية الوطنية للتصدير بتنويع الاقتصاد الوطني خاصة الصادرات خارج قطاع المحروقات و التي ستبلغ حسبه – مع نهاية السنة الجارية 1 مليار و 600 مليون دولار منوها بدور المستثمرين الخواص في هذه العملية على غرار، كما قال- مجمع “كوندور” ببرج بوعريريج الذي سيبلغ حجم صادراته مع نهاية السنة الجارية قرابة 40 مليون دولار .وقد استهل الوزير زيارة العمل إلى الولاية بتدشين المقر الجديد لمديرية التجارة بعاصمة الولاية قبل أن يقوم بزيارة لعدة منشآت صناعية بالمنطقة الصناعية لبرج بوعريريج.

وكان الوزير قد وقف خلال تفقده لبعض الوحدات الإنتاجية بالمنطقة الصناعية ببرج وعريريج في إطار زيارة عمل قام بها إلى هذه الولاية، على مدى جودة المنتوج الوطني على غرار المواد البلاستيكية و الغذائية و كذا إنتاج الألواح الشمسية، حيث أوضح أن هذه المنتجات على اختلافها قد “استطاعت أن تلبي احتياجات السوق الوطنية في وقت وجيز”.

عمر ح