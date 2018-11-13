كشف مدير النوعية والاستهلاك بوزارة التجارة سامي قلي أن “الكود بار ” سيصبح إجباريا في 2019 وستخضع الأدوية في البداية لهذا الإجراء قصد التعريف بسيرورة المنتوج واحترام المواصفات العالمية المطلوبة في عمليات التصدير.

وأوضح سامي قلي في تصريح للإذاعة الوطنية أن” الكود بار” غير إجباري في الوقت الحالي إذ يتم الاكتفاء بالمعلومات التي يتضمنها الوسم حول المسؤول عن وضع المنتوج حيز الاستهلاك ورقم الحصة منبها لضرورة تحيين المرسوم المتعلق بالإعلام في شقه المتعلق بحجم الكتابة على المنتوج.

وأضاف نفس المتحدث أن مصالح وزارة التجارة حجزت خلال الـ 10 أشهر الأولى من العام الجاري 40 طنا من هذه مادة القهوة واقتطعت 153 عينة، أظهرت نتائج التحاليل أن 16 منها غير مطابقة للمواصفات ، مشيرا في نفس السياق أنّ ذات المصالح نفذت 713 عملية مراقبة منها 94 أجريت على مستوى الوحدات الانتاجية الكبرى لمادة القهوة و 619 لدى تجار الجملة و التجزئة أسفرت عن 22 متابعة قضائية.

من جهة اخرى أكدا قلي عن الشروع في تفعيل قرارين وزاريين مشتركين يتعلقان بتوفير النظافة سيكونان إجباريين بداية من 2019 ، ويتعلق القرار الوزاري الاول ، بإجبارية العمل بنظام haccp للمنتجين الكبار وهو نظام يرتكز على احترام مقاييس ومعايير النظافة بصرامة داخل وحدات الإنتاج مع الحصول على التزام من المسؤول الأول عن المنتوج بتطبيق هذه التدابير ضمانا لأمن و سلامة المستهلك ، أما القرارالثاني فيخص التجار الصغار الذين سيخضعون بصفة إجبارية لتكوين حول معايير النظافة و التفريق بين التعقيم و التنظيف .

فلة-س