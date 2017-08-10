قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة امس، إن الوزارة غير مسؤولة عن التلوث الذي تشهده العديد من الشواطئ الوطنية، مشيرة الى المسؤولية تختلف حسب موقع الشاطئ، بين الجماعات المحلية و زارة الموارد المائية.
وفي تصريح خصت به قناة خاصة، صرحت وزيرة القطاع ان ما ينجم عن عملية تطهير واد الحراش و الصور الجوية التي تظهر حجم تلوث الشواطئ الشرقية للعاصمة، ليس مسؤولية وزارة البيئة، مؤكدة أن وزارة الموارد المائية هي المسؤولة على عملية التطهير، و متابعتها.
و في هذا السياق أوضحت أن وزارة البيئة و الموارد المائية، هي طرف مساهم في عملية تطهير الشواطئ، مشيرة الى أن عملها تكميلي للجماعات المحلية ووزارة الموارد المائية.
و في هذا الصدد أكدت الوزيرة أن الوكالة الوطنية لحماية الساحل هي من تتكفل بعمليات في تطهير السواحل الوطنية.
نسرين.م
القت المسؤولية على وزارتي بدوي ونسيب، زرواطي::
وزارة البيئة غير مسؤولة عن مخلفات واد الحراش
قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة امس، إن الوزارة غير مسؤولة عن التلوث الذي تشهده العديد من الشواطئ الوطنية، مشيرة الى المسؤولية تختلف حسب موقع الشاطئ، بين الجماعات المحلية و زارة الموارد المائية.