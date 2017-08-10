قالت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة امس، إن الوزارة غير مسؤولة عن التلوث الذي تشهده العديد من الشواطئ الوطنية، مشيرة الى المسؤولية تختلف حسب موقع الشاطئ، بين الجماعات المحلية و زارة الموارد المائية.

وفي تصريح خصت به قناة خاصة، صرحت وزيرة القطاع ان ما ينجم عن عملية تطهير واد الحراش و الصور الجوية التي تظهر حجم تلوث الشواطئ الشرقية للعاصمة، ليس مسؤولية وزارة البيئة، مؤكدة أن وزارة الموارد المائية هي المسؤولة على عملية التطهير، و متابعتها.

و في هذا السياق أوضحت أن وزارة البيئة و الموارد المائية، هي طرف مساهم في عملية تطهير الشواطئ، مشيرة الى أن عملها تكميلي للجماعات المحلية ووزارة الموارد المائية.

و في هذا الصدد أكدت الوزيرة أن الوكالة الوطنية لحماية الساحل هي من تتكفل بعمليات في تطهير السواحل الوطنية.

نسرين.م