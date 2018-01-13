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ورشة عمل حول التغيرات التعاقدية

تدوم يومين من تنظيم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة:
ورشة عمل حول التغيرات التعاقدية

eldjazair 12 يناير 2018 الاقتصاد اضف تعليق 27 زيارة

تنظم الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة يومي 31 جانفي و01 فيفري 2018 ورشة عمل حول موضوع ” التغيرات التعاقدية في العقود العامة وعقود الشركات والمؤسسات العامة ” بالمدرسة العليا الجزائرية للأعمال (ESAA) الصنوبر البحري بالعاصمة.
وقالت الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة في بيان لها، إن الفشل أو التقصير في تحديد الاحتياجات التي يتعين الوفاء بها في بداية المشروع، سيؤدي حتما المسيرين إلى إجراء تصحيحات في التقدم من خلال نظام التعديلات.
وسيتم بالورشة، مراجعة النظام القانوني المطبق على التعديل في إطار تنظيم الصفقات العمومية والإجراءات الداخلية للشركات والمؤسسات العامة، ومعرفة كيفية توقع التغيرات التي يمكن التنبؤ بها بشكل عام، معرفة هامش المناورة التي يمكن أن توفرها المتطلبات التنظيمية من حيث التعديل، ومعرفة حدود التعديل والمخاطر القانونية ذات الصلة.
نسرين.م

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