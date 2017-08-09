رد رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة على حركة البناء الوطني التي أدارت ظهرها وصمت أذنها عن دعوة الحركة الأم لها بالعودة لبيتها وإستكمال مسار الوحدة بلملمة كافة شتاتها وعودة مدرسة الشيخ نحناح بالقول إن عودتها مفيدة وغيابها لن يضر حمس في شيئ.

وإنتقد مناصرة الأوصاف التي أعطيت للوحدة بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم بالقول إنها عرجاء دون انضمام البناء إليها سيما وأنه مشروع استهلك ثلاث سنوات من المفاوضات أثمر إيجابا بتوحيد الصفوف والعودة لحمس التاريخية على خطى مؤسسها الراحل الشيخ نحناح و ابرزا أن الإعلام تجاهل الإنجاز الكبير وركز وذكر مناصرة في تغريدة له عبر حسابه تويتر تويتر:”وسائل الإعلام علقت على وحدة حمس بأنها عرجاء فلماذا نركز على عيب في طاولة تنقصها رجل وجودها مفيد وغيابها لايضر ونغفل أنها رجل منفردة ”

وكان رئيس حركة مجتمع السلم عبد المجيد مناصرة في أول تصريح له بعد تنصيبه على رأس الحركة دعا حركة البناء الوطني للعودة للحركة الأم وقال حينها:” إن الوحدة لن تتوقف عند التغيير وإنما الباب مفتوح لحركة البناء الوطني و غيرها ممن يريدون العودة ” غير أن البناء لم تلق بالا لهذه الدعوة التي قالت إنها ليس معنية بها بحجة أن طموحها يتجاوز لملمة شتات البيت الصغير إلى توحيد التيار الإسلامية و أنها رسمت طريقها منذ خروجها من حمس ولا تنوي العودة للوراء معلنة رفضها إسقاطها نجاح الوحدة مع التغيير عليها وتساءل المكلف بالإعلام كمال قرابة في تصريح سابق ل “الجزائر ” عن السبب وراء الحديث عن الوحدة الآن و تغييبها سنة 2008 وقال : أين كانت هذه الحكمة و الرغبة في الحفاظ وعلى إرث الشيخ الراحل الشيخ نحناح و السعي للملمة الفرقاء سنة 2008 لما كانت الحركة على أبواب الإنفجار؟ ولما إستحضرت اليوم؟”.

زينب بن عزوز