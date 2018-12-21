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وباء خطير بالجلفة

Djalila Rezzaki 21 ديسمبر 2018 Non classé, الحدث, الوطني اضف تعليق 88 زيارة

تمكنت المصالح الولائية بالجلفة، من إكتشاف 3 بؤر وبائية، أدت إلى نفوق أزيد من 200 رأس من الأغنام، حسبما أورته ذات المصالح أمس الخميس

منها بؤرتين بسد “رحال”، وبؤرة واحدة ببلدية “فيض البطمة”، تسببت إجمالا في نفوق أزيد من 200 رأس

وقد أرسلت عينات إلى المخبر، ليتبين بعدها أن حالات النفوق تسبب فيها ما يسمى بـ”طاعون صغار المجترات”

وهو المرض الذي ستقوم  الوزارة الوصية بتوفير لقاحه الجديد العام المقبل ضمن مخطط التلقيح، علما أن هذا الوباء لم تعرفه الجزائر من قبل

وكإجراء وقائي، تم عزل قطعان الماشية في نطاق بؤر الوباء، ودفن الأغنام التي تعرضت للنفوق جراء هذا المرض من أجل الحد  من إنتشاره

رزاقي.جميلة

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عن Djalila Rezzaki

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