والي عين الدفلى يكرم يوسف بعلوج ويعده بتنظيم أيام مسرحية دولية

استقبل والي عين الدفلى عزيز بن يوسف بمقر الولاية، الكاتب ابن مدينة خميس مليانة يوسف بعلوج، بعد تتويج الأخير بالمرتبة الأولى لجائزة الهيئة العربية للمسرح في فرع النص المسرحي الموجه للطفل، في مبادرة مميزة لاقت الاستحسان.

وفي حديثه مع الكاتب الشاب، أكد الوالي إلى أنه في بحث دائم عن الشباب ذوي الكفاءة للاستثمار في مواهبهم، وتذليل الصعوبات لهم ودفعهم للتركيز على الأهم، واعدا إياه بأن يستغل خبراته في تنظيم الفعاليات، وبرمجة أيام مسرحية دولية كان يوسف بعلوج قد بدأ التحضير لها، مبديا استعداده لتبنيها وتمويلها بالاشتراك مع مديرية الثقافة، كما وعده بمنحه سكنا اجتماعيا، شرط أن يركز مستقبلا على الكتابة والإبداع.

ولم يخف الوالي افتخاره بالمنطقة، التي قدمت للجزائر مبدعا استطاع المنافسة بجدارة في محافل دولية، كما أبدى استعداده لتقديم كل الدعم له ليستمر في تقديم الأفضل، وتحقيق المزيد من النجاحات الأدبية.

من جهته، شكر يوسف بعلوج الوالي على الدعوة والاستقبال الحسن، وأكد قبوله للتكريم الذي سيقدمه له في حفل خاص يوم 11 ديسمبر المقبل، مؤكدا على أن الاعتراف من المنطقة التي ينتمي إليها أمر لم يكن يسعى إليه إلا أنه انتظره مطولا، مضيفا إنه سيقدم كل خبراته في العمل الثقافي لفائدة المنطقة، في مجال تنظيم الفعاليات الثقافية والتكوين أيضا.

ص ك