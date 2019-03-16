والي البليدة في زيارة فجائية لعديد المشاريع ببني تامو

قام والي البليدة، يوسف شرفة، اليوم السبت، بزيارة تفقدية فجائية إلى بلدية بني تامو، للوقوف على وتيرة وسير الأشغال التنموية.

وقد عاين الوالي مشروع انجاز 350 مسكن ايجاري عمومي، منها 150 مسكن موجهة للقضاء على السكن الهش.

بالإضافة الى الأرضية المخصصة، لإنجاز 1500 مسكن، الموجه للبيع بالإيجار، و 500 مسكن ترقوي مدعم.

كما تفقد هذا الأخير، مشروع انجاز عيادة صحية متعددة الخدمات، ومشروع اعادة تأهيل الملعب البلدي بالزاوية بنفس البلدية.

وعلى هامش هذه الزيارة الفجائية التقى الوالي بجمع من المواطنين اين استمع الى انشغالتهم ورد عليها.