السبت , مارس 16 2019
أخبار عاجلة
الرئيسية / الحدث / والي البليدة في زيارة فجائية لعديد المشاريع ببني تامو

والي البليدة في زيارة فجائية لعديد المشاريع ببني تامو

Fella Soltani 16 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 77 زيارة

قام والي البليدة، يوسف شرفة، اليوم السبت، بزيارة تفقدية فجائية إلى بلدية بني تامو، للوقوف على وتيرة وسير الأشغال التنموية.

وقد عاين الوالي مشروع انجاز 350 مسكن ايجاري عمومي، منها 150 مسكن موجهة للقضاء على السكن الهش.

بالإضافة الى الأرضية المخصصة، لإنجاز 1500 مسكن، الموجه للبيع بالإيجار، و 500 مسكن ترقوي مدعم.

كما تفقد هذا الأخير، مشروع انجاز عيادة صحية متعددة الخدمات، ومشروع اعادة تأهيل الملعب البلدي بالزاوية بنفس البلدية.

وعلى هامش هذه الزيارة الفجائية التقى الوالي بجمع من المواطنين اين استمع الى انشغالتهم ورد عليها.

الوسوم

عن Fella Soltani

شاهد أيضاً

لويزة حنون: قرارات بوتفليقة تحايل والشارع الجزائري رفضها

أكدت زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، أن الشارع رفض قرارات الرئيس عبد العزيز بوتفليقة واعتبرها …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2019, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super