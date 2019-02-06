يتزامن مع الذكرى الستين لانتصار الثورة الكوبية: هكذا ستكون المشاركة الجزائرية في فعاليات معرض هافانا الدولي للكتاب في طبعته الثامنة والعشرين بكوبا

يرتقب أن يترأس وزير الثقافة، عز الدين ميهوبي الوفد الجزائري المشارك، في فعاليات معرض الكتاب الدولي الثامن والعشرين في هافانا بكوبا، حسب بيان لوزارة الثقافة وصل جريدة “الجزائر”.



المشاركة الجزائرية في الحدث المنظم خلال الفترة من 7 فيفري إلى غاية 17 فيفري الجاري، هي المشاركة الأولى للجزائر في مثل هذا الحدث كضيف شرف في إحدى دول أمريكا اللاتينية، والذي يتزامن مع الذكرى الستين لانتصار الثورة الكوبية.

وستؤدي مشاركة الجزائر إلى لقاءات مهمة بين الوزير والسلطات الكوبية، لا سيما وزير الثقافة الكوبي، حيث سيتم توقيع برنامج التبادل الثقافي الذي يجرى كل ثلاث سنوات 2019/20121 في هذه المناسبة، كما سيركز هذا البرنامج على أنشطة التعاون الثقافي بين البلدين في مجالات الأدب والفن والموسيقى والسينما والتراث.

وبالتوازي وعلى هامش هذا الحدث، سيتم تنظيم الأيام الثقافية والفنية الجزائرية، وبرمجة معرض للصور الفوتوغرافية حول التراث الثقافي والمناظر الطبيعية الجزائرية.

وفي مجال السينما، سيتم عرض أربعة أفلام جزائرية روائية تم دبلجتها للغة الاسبانية وهي: “إلى آخر الزمان” لياسمين الشويخ، “زبانة” للكاتب سعيد ولد خليفة، “يما” للمخرجة جميلة الصحراوي، “عطورالجزائر” لرشيد بلحاج.

وعلاوة على ذلك، سوف تنظم سهرة فنية من قبل الفرقة السيمفونية كوبا تحت إشراف المايسترو أمين قويدر، رئيس الأوركسترا السيمفونية للأوبرا الجزائر العاصمة.

صبرينة كركوبة