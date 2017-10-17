

كلفت تعويضات العطل المرضية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الإجراء أكثر من 12 مليار دينار إلى غاية أوت من العام الجاري، وهذا حسبما أكده المدير العام المساعد للصندوق محي الدين واقنوني.

وابرز واقنوني في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن عدد التعويضات اليومية بلغ أكثر من 12.9 مليون تعويض إلى غاية الـ31 أوت 2017، أي ما يقابل 12.154 مليار دينار جزائري رغم تعزيز إجراءات المراقبة الطبية خلال عامي 2015/2016، مفيدا بأن هذه الإجراءات ساهمت في انخفاض محسوس لعدد التعويضات من ناحية العطل المرضية، كاشفا على أن العطل المرضية المزورة أحدثت اختلالا في ميزانية الصندوق فضلا عن أضرارها على الاقتصاد الوطني سيما فيما يخص الغيابات عن العمل.

كما أعلن عن رفض صندوق الـ”CNAS” للعطل المرضية التي لا تتماشى وعدد الأيام الممنوحة من قبل الطبيب المعالج، مؤكدا أن مصالحه شددت الإجراءات على المراقبة الطبية والإدارية حتى ولو بلغ عدد أيام العطلة المريضة يوما واحدا، عن طريق الطبيب المستشار، مضيفا أنه سيتم رفض أي عطلة مرضية لا تتماشى فيها عدد الأيام الممنوحة من الطبيب المعالج مع الحالة الصحية للمتعاقد أثناء المراقبة الطبية، مشيرا إلى أنه سيتم توفير طرق الطعن حسبما يقتضيه القانون، خاصة وأن أغلب الذين يلجؤون إلى العطلة المرضية ليس بدافع المرض.

وفاء مرشدي