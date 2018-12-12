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واعد برشلونة يزيح الستار عن نصيحة ميسي

Yacine Soudani 12 ديسمبر 2018 الرياضة, رياضة دولية اضف تعليق 45 زيارة

قال ميراندا، لاعب فريق برشلونة الصاعد، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمع النادي الكتالوني مع توتنهام في دوري أبطال أوروبا، و كشف عن أجواء ظهوره الأوروبي الأول مع الفريق الكتالوني، قال: “الكامب نو يثير الإعجاب لأنه ملعب كبير جداً، وهو مختلف تماماً عن اللعب في سان كوجات، على سبيل المثال، مع كل الاحترام”.

و أضاف: “زملائي نصحوني بضرورة أن أكون هادئاً وهذا ما كنت عليه، ميسي يقول لي دائماً أن ألعب كما أنا، بطريقتي، وأن أستمتع باللحظة، اللعب بجانب ليو يجعل الأمور أسهل بكثير”

واختتم: “عائلتي متواجدة هنا في برشلونة، ولكن أبي غادر المدينة يوم أمس، وهذه شوكة عالقة في حلقي. الآن سوف أواصل العمل مع الفريق الرديف، وسأنتظر فرص اللعب مع الفريق الأول”.

ياسين.س

عن Yacine Soudani

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