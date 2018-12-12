واعد برشلونة يزيح الستار عن نصيحة ميسي

قال ميراندا، لاعب فريق برشلونة الصاعد، في تصريحات صحفية عقب اللقاء الذي جمع النادي الكتالوني مع توتنهام في دوري أبطال أوروبا، و كشف عن أجواء ظهوره الأوروبي الأول مع الفريق الكتالوني، قال: “الكامب نو يثير الإعجاب لأنه ملعب كبير جداً، وهو مختلف تماماً عن اللعب في سان كوجات، على سبيل المثال، مع كل الاحترام”.

و أضاف: “زملائي نصحوني بضرورة أن أكون هادئاً وهذا ما كنت عليه، ميسي يقول لي دائماً أن ألعب كما أنا، بطريقتي، وأن أستمتع باللحظة، اللعب بجانب ليو يجعل الأمور أسهل بكثير”

واختتم: “عائلتي متواجدة هنا في برشلونة، ولكن أبي غادر المدينة يوم أمس، وهذه شوكة عالقة في حلقي. الآن سوف أواصل العمل مع الفريق الرديف، وسأنتظر فرص اللعب مع الفريق الأول”.

ياسين.س