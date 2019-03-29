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واشنطن: “الكلمة تعود للشعب الجزائري في كيفية تسيير المرحلة الانتقالية”

قالت إنها ترحب بـ "التزام الحكومة الجزائرية بضمان أمن المتظاهرين":
واشنطن: “الكلمة تعود للشعب الجزائري في كيفية تسيير المرحلة الانتقالية”

idir demiche 29 مارس 2019 الوطني اضف تعليق 34 زيارة

عادت الولايات المتحدة الامريكية للتأكيد على ان الشعب الجزائري له الحق في التظاهر و التعبير عن الراي، و قالت ان  كيفية تسيير المرحلة الانتقالية تعود للشعب حده.

صرحت وزارة الخارجية الامريكية أمس الخميس ان الكلمة حول كيفية تسيير المرحلة الانتقالية تعود للشعب الجزائري، موضحة ان واشنطن تحترم حق الجزائريين في التعبير عن أرائهم .و في رد على سؤال، خلال لقاء صحفي، حول الدعوات الموجهة للرئيس بوتفليقة للتخلي عن مهامه قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية  الامريكية روبرت بلادينو ان “المرحلة الانتقالية لازالت جارية” وان “ما يتعلق بكيفية تجاوز هذه المرحلة يعود للشعب الجزائري”.و أضاف “نحترم حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم و سنواصل في ذلك” مرحبا بالتزام الحكومة الجزائرية بضمان أمن المتظاهرين”.و تابع مساعد المتحدث يقول “نحترم حق الشعب الجزائري في التجمع و التعبير سلميا عن أرائه فيما يتعلق بطموحاته  السياسية و الاقتصادية”.

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