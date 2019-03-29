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واشنطن : الكلمة تعود للشعب الجزائري في كيفية تسيير المرحلة الانتقالية

Razika kherkhache 29 مارس 2019 الحدث اضف تعليق 85 زيارة

صرحت وزارة الخارجية الامريكية أمس الخميس ان الكلمة حول كيفية تسيير المرحلة الانتقالية تعود للشعب الجزائري, موضحة ان واشنطن تحترم حق الجزائريين في التعبير عن أرائهم .و في رد على سؤال, خلال لقاء صحفي, حول الدعوات الموجهة للرئيس بوتفليقة للتخلي عن مهامه قال مساعد المتحدث باسم وزارة الخارجية  الامريكية روبرت بلادينو ان “المرحلة الانتقالية لازالت جارية” وان “ما يتعلق بكيفية تجاوز هذه المرحلة يعود للشعب الجزائري”.و اضاف “نحترم حق الجزائريين في التعبير عن آرائهم و سنواصل في ذلك” مرحبا بإلتزام الحكومة الجزائرية بضمان أمن المتظاهرين”.و تابع مساعد المتحدث يقول “نحترم حق الشعب الجزائري في التجمع و التعبير سلميا عن أرائه فيما يتعلق بطموحاته  السياسية و الاقتصادية”.

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