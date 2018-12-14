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واسيني الأعرج يشارك في مهرجان الزيتونة الدولي في تونس

Sabrina Kerkouba 14 ديسمبر 2018 الثقافة اضف تعليق 184 زيارة

يرتقب أن يشارك الروائي واسيني الأعرج في فعاليات الدورة 38 من المهرجان الدولي للزيتونة، المزمع انطلاقها يوم 16 ديسمبر 2018 وتتواصل إلى غاية 23 من ذات الشهر، حسب ماتداولته وسائل إعلام تونسية.

ووفق ذات المصادر، سيحل الأديب الجزائري واسيني الأعرج ضيفا على مهرجان الزيتونة الدولي ليساهم في تأثيث الأمسية الثقافية “في حضرة الكلمات” والتي يشارك فيها أيضا المبدع الفلسطيني توفيق فياض والشاعر المنصف المزغني ومحمد آيت ميهوب وسلوى بالرحومة وعدد آخر من الأقلام المبدعة من تونس وخارجها.

ويعد واسيني الأعرج كاتبا معروفا في جميع البلدان الناطقة بالعربية والفرنسية. ومنذ أوائل الثمانينات نشر أكثر من اثني عشر كتابا.

يذكر أن التظاهرة، سيعرف عروضا فرجوية، وسهرات فنية عديدة، معارض فنية وندوات فكرية…

صبرينة ك

عن Sabrina Kerkouba

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