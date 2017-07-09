عبر الناطق الرسمي للتجمع الوطني الديمقراطي شهاب صديق عن استغرابه من اجترار بعض الأحزاب لأسطوانة “رغبة أويحيى في خلافة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة “وأبرز أن العدوى انتقلت من الأفلان الذي كان الأول الذي بادر بالحديث عن الأمر لينتقل الأمر الآن لبيت حركة مجتمع السلم.

وذكر شهاب أمس ردا على تصريحات رئيس حركة مجتمع السلم عبد الرزاق مقري والمورد فيها أن أويحيى يحضر نفسه للرئاسيات وخلافة الرئيس ” تعبنا من هذا الأسطوانة التي يتركها حزب ويتلقفها آخر وأضحت العبارة أو الجملة الوحيد للتهجم على شخص الأمين العام المعروف بانضباطه واحترامه لوعوده وهو الذي قال مرارا وتكرارا إنه يدعم رئيس الجمهورية ولن يترشح وهو موجود” وتابع :”الترويج لأن أويحي يريد خلافة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كلام باطل لا أساس له من الصحة”.

وأشار شهاب إلى أن ثقة الرئيس في مدير ديوانه أضحت تقلق الكثيرين الذين وبتصريحاتهم والقول أنه يريد خلافته هدفهم زعزعة هذه الثقة. وقال شهاب إن الإعلام هو من صنع الضجة من تصريحات مقري في الوقت أن أويحيى لم يزايد على حمس .

زينب بن عزوز