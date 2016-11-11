هيونداي الجزائر يبيع سيارات إيديس وتيكسون بالقرض الاستهلاكي



أعلن القرض الشعبي الجزائري عن منحه قروضا استهلاكية للزبائن الراغبين في الحصول على سيارات من مصنّع علامة هيونداي الجزائر” التي يركبها مجمع طحكوت”.

وقال القرض الشعبي الجزائري في بيان له إنه سيوقع اتفاقية الأسبوع المقبل مع هيونداي الجزائر لفتح المجال لمنح زبائن مصنّع مركبات هذه العلامة، مجمع طحكوت، قروض استهلاك لشراء سياراته، وأضاف البنك ” أن المؤسسات التي يتم تأهيل منتجاتها للاستفادة من قروض الاستهلاك هي التي تمارس نشاط إنتاج أو خدمة على المستوى الوطني وموجهة للبيع لفائدة الأفراد” وهو إجراء تم تبنيه السنة الماضية.

وتأتي هذه العملية تجسيدا للوعود التي قدمها طحكوت مؤخرا حينما أشار إلى إمكانية تسويق سيارة هيونداي المصنعة في الجزائر عبر مختلف صيغ القرض الاستهلاكي المتاحة في البنوك، بعدما أكد أنها ستكون منتوجا جزائريا، وهو ما يجعل إمكانية بيعها للمواطنين عبر القرض الاستهلاكي وبالتقسيط واردة، حيث كان قد طالب الزبائن المهتمين بهذه الصيغة بالتقرب من البنوك، للحصول على مختلف السيارات من إيديس إلى تيكسون.

وكان مجمع طحكوت، مؤخرا قد أماط اللثام عن أول سيارة هيونداي من نوع تيكسون مصنعة في الجزائر، التي ستكون متوفرة في السوق، حيث وعد بتوفرها عبر كافة ولايات الوطن وبسعر أقل بنسبة 30 بالمائة من توكسون المستوردة، وذلك إلى جانب 7 أصناف أخرى لهيونداي ممثلة في أكسنت، أر بي، تي أل، دي أم، إيديس، سونتافي وكريتا، ومركبتين نفعيتين أخريين، سيتم الكشف عنهما قريبا.

عمر حمادي