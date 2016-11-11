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هيونداي الجزائر يبيع سيارات إيديس وتيكسون بالقرض الاستهلاكي

سيوقع على اتفاقية مع القرض الشعبي الجزائري الأسبوع المقبل:
هيونداي الجزائر يبيع سيارات إيديس وتيكسون بالقرض الاستهلاكي

eldjazair 11 نوفمبر 2016 الاقتصاد 5 تعليقات 8,817 زيارة

2016-11-11_185917
أعلن القرض الشعبي الجزائري عن منحه قروضا استهلاكية للزبائن الراغبين في الحصول على سيارات من مصنّع علامة هيونداي الجزائر” التي يركبها مجمع طحكوت”.
وقال القرض الشعبي الجزائري في بيان له إنه سيوقع اتفاقية الأسبوع المقبل مع هيونداي الجزائر لفتح المجال لمنح زبائن مصنّع مركبات هذه العلامة، مجمع طحكوت، قروض استهلاك لشراء سياراته، وأضاف البنك ” أن المؤسسات التي يتم تأهيل منتجاتها للاستفادة من قروض الاستهلاك هي التي تمارس نشاط إنتاج أو خدمة على المستوى الوطني وموجهة للبيع لفائدة الأفراد” وهو إجراء تم تبنيه السنة الماضية.
وتأتي هذه العملية تجسيدا للوعود التي قدمها طحكوت مؤخرا حينما أشار إلى إمكانية تسويق سيارة هيونداي المصنعة في الجزائر عبر مختلف صيغ القرض الاستهلاكي المتاحة في البنوك، بعدما أكد أنها ستكون منتوجا جزائريا، وهو ما يجعل إمكانية بيعها للمواطنين عبر القرض الاستهلاكي وبالتقسيط واردة، حيث كان قد طالب الزبائن المهتمين بهذه الصيغة بالتقرب من البنوك، للحصول على مختلف السيارات من إيديس إلى تيكسون.
وكان مجمع طحكوت، مؤخرا قد أماط اللثام عن أول سيارة هيونداي من نوع تيكسون مصنعة في الجزائر، التي ستكون متوفرة في السوق، حيث وعد بتوفرها عبر كافة ولايات الوطن وبسعر أقل بنسبة 30 بالمائة من توكسون المستوردة، وذلك إلى جانب 7 أصناف أخرى لهيونداي ممثلة في أكسنت، أر بي، تي أل، دي أم، إيديس، سونتافي وكريتا، ومركبتين نفعيتين أخريين، سيتم الكشف عنهما قريبا.
عمر حمادي

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5 تعليقات

  1. djebari brahim elkhalil
    21 نوفمبر 2016 في 12 h 03 min

    كيف يتم الحصول على القرض واين يودع الملف ؟؟؟؟؟؟

    رد
  2. كريم
    4 ديسمبر 2016 في 17 h 51 min

    هل هذا القرض بالفائدة او من دون فائدة

    رد
  3. سحنون بن بارك
    4 يناير 2017 في 23 h 11 min

    ماهو ملف واي بنك تتعامل معه وهل يوجد نسبة تقوم بدفعها اولاكم يستغرق وقت لستلامها جزاكم الله كل خير

    رد
  4. rabah
    13 يناير 2017 في 20 h 32 min

    في اول تعليق ضهر طحكوت يقول ان السيارات التي تباع عنده منخفضة ب30بالمئة وحسبي راي اخطا في القول لان السيارات المتواجدة عنده فاقت الخيا في الثمن راكم حبين تنحونا اللحم الله يهديكم حاسبو انفسكم قبل ان تحاسبو

    رد
  5. khaled
    25 فبراير 2017 في 14 h 21 min

    ماهو الملف وكم ستدفع الدفعة الاولى لي هيا العربون

    رد

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