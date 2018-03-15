عادت “هيومن رايتس ووتش” لانتقاد الجزائر مجددا بخصوص المهاجرين الأفارقة، و قالت إن السلطات رحّلت أكثر من 100 مهاجر من جنسيات إفريقية مختلفة إلى منطقة “لا تخضع للقانون في مالي المجاورة، حيث تعرض بعضهم للسرقة من قبل بعض الجماعات المسلحة”.

و اتهمت المنظمة غير الحكومة، امس، في بيان لها، الجزائر ب”التقاعص” عن فحص المهاجرين على نحو كاف، بمن فيهم أولئك الذين قد يكون لديهم دعاوى لجوء، لتحديد وضعهم، وإعطائهم الفرصة للطعن في ترحيلهم، وجمع مدخراتهم وممتلكاتهم. وقالت المنظمة “إنها قدمت خدمات لأكثر من 125 من المهاجرين الذين وصلوا مؤخراً في 6 7 مارس الجاري”

وصرحت سارة ليا ويتسن ، مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “على الجزائر أن تعامل جميع المهاجرين باحترام، ومنحهم فرصة للطعن في ترحيلهم وعدم تعريضهم لخطر المعاناة من المعاملة اللاإنسانية”.

و تحدثت المسؤولة في المنظمة عن 5 حالات لأشخاص رحلوا إلى مالي عبر برج باجي مختار، أنهم تعرضوا عند دخولهم لصحراء مالي للتوقيف عند حواجز الطرق المرتجلة التي تديرها الجماعات المسلحة التي سرقتهم، حيث قال البعض إن الجماعات ضربت بعض المهاجرين الذين لم يقدموا المال أو الأشياء الثمينة.

هدا وتعمل الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيم القاعدة في شمال مالي، جنبا إلى جنب مع العصابات الإجرامية والمهربين المسلحين، و قد ذكر الأمين العام للأمم المتحدة في تقريره عن الوضع في مالي في سبتمبر 2017 أن “انعدام الأمن السائد يقوّض سيادة القانون وتوفير الخدمات الأساسية، خاصة في الشمال وفي بعض أجزاء الوسط”.

رزيقة.خ