هيومن رايتس تطالب قطر بحماية عمال البناء

أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنه يجب على السلطات القطرية فرض قيود مناسبة على العمل في الهواء الطلق لحماية ما يصل إلى 800 ألف من العاملين المغتربين المعرضين للخطر بسبب عملهم في الطقس الحار والرطوبة الشديدة في البلاد.

ودعت المنظمة، ومقرها نيويورك، قطر إلى التحقيق في أسباب وفيات العمال والإعلان عن نتائج هذا التحقيق، والاستعانة بهذه المعلومات في وضع السياسات الصحية المناسبة. وقال نيكولاس ماك جيهان الذي أعد التقرير لمنظمة هيومان رايتس ووتش إن “فشل السلطات القطرية في توفير أساليب الحماية الرئيسية من الحرارة وقرارها تجاهل التوصيات بضرورة التحقيق في وفيات العمال ورفضها الإعلان عن بيانات هذه الوفيات يمثل تنصلا عن مسؤوليتها عن قصد”.

وطالب ماك جيهان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” والاتحادات الوطنية والشركات الراعية لتنظيم بطولة كأس العالم 2022 في قطر بالمطالبة بتوفير المزيد من الحماية من الحرارة والرطوبة للعاملين في هذه الدولة الخليجية. وأضاف ماك جيهان على أنه “يجب على (السلطات القطرية) الرد على سؤالين بسيطين، (وهما) كم عدد العمال الذين توفوا منذ عام 2012 وما هي ظروف وفاتهم؟