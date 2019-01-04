هياكل بيداغوجية جديدة مع الدخول الجامعي المقبل

سيتدعم قطاع التعليم العالي والبحث العلمي على مستوى ولاية الجزائر بهياكل بيداغوجية جديدة بمناسبة الدخول الجامعي المقبل، حسب ما كشف عنه أمس الوزير الطاهر حجار،وصرح عقب معاينته لمشروع القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله ومشروع إنجاز 8.000 مقعد بيداغوجي بجامعة الجزائر2 وكذا مشروع إنجاز 4.000 سرير بالإقامة الجامعية بباب الزوار, أن قطاعه سيتدعم مع الدخول الجامعي القادم بـ 14.000مقعد بيداغوجي و 15.000 سرير, مبرزا أن استلام هذه الهياكل البيداغوجية سيمكن من تسجيل “دخول جامعي مريح بالعاصمة”.

وتتوزع هذه الهياكل على مستوى القطب الجامعي بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله الذي سيشهد استلام 6.000 مقعد بيداغوجي من مجموع 20.000 و 11.000 سرير, مشيرا إلى إمكانية تدشين كليتين من مجموع الكليات الخمس التي يضمها هذا الصرح الجامعي،وأضاف حجار أن جامعة الجزائر2 ستشهد بدورها استلام 8.000 مقعد بيداغوجي مع الدخول الجامعي القادم، فضلا عن مجمع إداري ومرافق أخرى لاحقا، وبالمناسبة أكد حجار أن هذه المشاريع التي تندرج في إطار تجسيد برنامج رئيس الجهورية،و تهدف إلى “توفير ظروف تمدرس ملائمة للطلبة” مشددا على ضرورة “استكمال هذه المشاريع في آجالها المحددة”.

رزاقي.جميلة