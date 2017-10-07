سجلت الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات إختلالات في عملية مراجعة البطاقيات الانتخابية في بعض البلديات عبر عدة ولايات حسبما أكده احد أعضائها الدائمين بتيزي وزوي .

وحسب تصريح للعضو هلالي الطيب، في تصريح للصحافة بمقر اللجنة الولائية لمراقبة الانتخابات أكد أن “هذه الاختلالات تخص المواطنين الذين سجلوا أنفسهم في بلديات جديدة بعض تغيير مقر سكناهم دون أن يقوموا بشطب أنفسهم من بلديتهم السابقة عبر التطبيق المخصص لذلك”.

و اعتبر ان “هذا الاختلال في تحيين بطاقية الناخبين في البرنامج المعلوماتي يخص بعض البلديات عبر عدة ولايات” دون تقديم تفاصيل.

و اكد يقول ان “ولاية تيزي وزو لم تكن معنية بهذا المشكل التقني”.

و اردف في نفس التصريح الذي نقلته الاذاعة الوطنية يقول “سنقوم بطرح هذا المشكل الذي قد يتسبب في عرقلة عملية مراجعة و تحيين البطاقيات الانتخابية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية اذ ينبغي التكفل به سريعا”.

و قال رشيد هلالي ان “الأعوان الإداريين المكلفين بمراجعة البطاقيات الانتخابية يحاولون حاليا تصحيح هذه الاختلالات”.

و تابع يقول انه “تحادث مع مختصين في الإعلام الآلي بخصوص هذه الاختلالات وأنهم طمأنوه بان تصحيح هذا المشكل المتعلق بعملية التحيين لا يتطلب أكثر من نصف ساعة”و فيما يخص التحضير للانتخابات المحلية و مراجعة البطاقيات الانتخابية بولاية تيزي وزوي حيا هلالي السير الحسن للعمليات كاشفا تنصيب نظام فرق مكلفة بالتنقل الى مسكن المواطن لتسلم له بطاقة الناخب و تجنيبه عناء التنقل و هي مبادرة حميدة يستحسنها المواطنون.

رزاقي.جميلة