هيئة الأمن الفدرالية الروسية: خلايا إرهابية نائمة في شمال القوقاز

أعلنت هيئة الأمن الفدرالية الروسية أن قوات الأمن تمكنت منذ بداية العام الحالي من قطع دابر نشاط 20 خلية إرهابية “نائمة” وأكثر من 120 من أعضائها، معظمهم من الشباب، في شمال القوقاز.

وقال مدير هيئة الأمن الفدرالية ألكسندر بورتنيكوف: ” وازداد عدد الأشخاص الذين تم تشجيعهم على التخلي عن النشاط الإرهابي في النصف الأول من العام الجاري ثلاث مرات، وانخفض مستوى انتشار مواد إرهابية ومتطرفة في المجال المعلوماتي، كما تم تأمين مضاعفة عدد المواقع المحجوبة التي تحتوي على مثل هذه المواد في شبكة الإنترنت”.

وأشار بورتنيكوف خلال اجتماع للجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب إلى أهمية اتخاذ إجراءات وقائية ترمي إلى مواجهة ترويج الأفكار المتطرفة.

يذكر أن الاجتماع المذكور كرّس لتطوير العمل الخاص بمكافحة الإرهاب في منطقة شمال القوقاز وكذلك تنفيذ خطة مواجهة الايديولوجية الإرهابية في روسيا للفترة (2013-2018)، وشارك في الاجتماع رؤساء جمهوريات منطقة شمال القوقاز ومسؤولو أجهزة الأمن والمخابرات.

المصدر: وكالات