

يشرع المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة هورست كوهلر ، في بزيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين يومي الأربعاء والخميس القادمين.

وقد أعلن السفير الصحراوي بالجزائر بشرايا حمودي بيون مساء الجمعة، أن هورست كوهلر سيقوم بزيارة إلى المخيمات يومي 18 و 19 أكتوبر الجاري.

وتعد هذه الزيارة الأولى له في المنطقة منذ تعيينه شهر سبتمبر الفارط من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس كمبعوث شخصي إلى الصحراء الغربية خلفا لكريستوفر روس.

وينوي المبعوث الشخصي الجديد ، القيام بزيارة إلى المنطقة من أجل إعادة بعث مسار السلام بعد تجميد دام خمس سنوات بسبب العراقيل المغربية.

نسرين.م