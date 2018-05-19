بعد أن كانت الجامعة الجزائرية سنوات السبعينيات والثمانينيات فضاء للحراك والنقاش السياسي بمختلف المشارب و التيارات وأنجبت عديد الوجود التي ترأس في الوقت الراهن بعض التشكيلات السياسية على شاكلة رئيس حزب المستقبل والذي وليد نضال طويل في الإتحاد الوطني للطلبة الجزائريين وكذا الإتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية وغيرهم من السياسيين الذين ولدوا من رحم النضال في الجامعات والمنظمات الطلابية والشبانية لتقلب الأمور في الوقت الراهن ب 360 درجة وتتحول هذه الأخيرة لفضاء جامد مع حملات التضييق وحظر النشاط السياسي وتتحول معها المنظمات الطلابية للجان مساندة وتعبئة في الاستحقاقات الانتخابية دون أن تجد لهذه الأخيرة أي موقف رافض لذلك.

الأستاذ في علم الاجتماع السياسي، أحمد رواجعية:

حال البلاد ألقت بظلالها على الجامعة الجزائرية

وعبر الأستاذ في علم الاجتماع السياسي احمد رواجعية عن آسفه للحالة التي آلت إليها الجامعة الجزائرية والتي كانت في السابق مكانا للحراك السياسي وصناعة الرأي العام في الكثير من الأحيان ليتراجع دور هذه الأخيرة في السنوات الأخيرة مع منظمات طلابية غاب عنها مفهوم النشاط السياسي المرتبط بالجامعة في السابق و تلبس ثوب المساندة وتنخرط في دعوات الأحزاب السياسية مثل ما هو الحال في جيل بوتفليقة الذي أسسه الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس و الذي يضم في صفوفه حوالي 7 منظمات طلابية و قال في تصريح ل “الجزائر ” أمس حال الجامعة الجزائرية من حال البلاد في حالة جمود تام فلا نقاش مفتوح فيها ” و تابع :” في الوقت الراهن عوض أن تنفض الجامعات الغبار على نفسها وتستعيد ما كانت عليه في السابق تحولت الآن للجان مساندة و تابعة لأحزاب سياسية لا صانعة للنقاش السياسي”

وأشار ذات المتحدث في السياق ذاته إلى أن وزير التعليم العالي والبحث العلمي وبعد أن منع النشاط السياسي في الجامعات بحجة أن الجامعة ليست مكانا للسياسية عاد مؤخرا ليقول العكس في تناقض صارخ يدعو فيه الطلبة للانخراط في النشاط السياسية وهو الأمر الذي أثمر “جيل بوتفليقة ” وذكر :” الجامعات اليوم ليست مستقلة في حد ذاته عن السلطة فلماذا تمنع النشاطات السياسية لفئة فيما تباح لأخرى ؟ و اعتقد أن الجواب واضح فالعمل السياسي الذي يخدمها توافق عليه و الذي لا يناسبها تضيق و تغلق عليه “.

زينب بن عزوز