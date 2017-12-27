الأربعاء , ديسمبر 27 2017
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / بعد تصريحات أحد نوابها على بأن رصيد "حمس" صنعته المؤسسات لا الأشخاص:
هل استغنت حمس عن مرجعية الشيخ نحناح؟

بعد تصريحات أحد نوابها على بأن رصيد "حمس" صنعته المؤسسات لا الأشخاص:
هل استغنت حمس عن مرجعية الشيخ نحناح؟

eldjazair 26 ديسمبر 2017 الوطني اضف تعليق 15 زيارة

قال النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش إنه لا يوجد شيء اسمه مرجعية الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله مبرزا أن مرجعية الحركة هي مؤسساتها وهي وفق القانون الأساسي والسياسة العامة المصادق عليها في المؤتمر.
و قال حمدادوش في تصريحات له أمس :”مرجعية حمس حسب قانونها الأساسي ترتكز على الدين الإسلامي، وبيان أول نوفمبر، والدستور وقوانين الجمهورية وتعتمد حمس في مرجعيتها على تراث الحركة الوطنية وجمعية العلماء والفكر الإنساني والرصيد الفكري والسياسي والتاريخي للحركة.” و أضاف :”رصيد حمس الفكري والسياسي صنعته مؤسسات الحركة وليس الأشخاص”.
زينب بن عزوز

عن eldjazair

شاهد أيضاً

غازلت الأطباء المضربين وحذرت من تعفن الوضع في المستشفيات :
الكتلة البرلمانية لـ “تاج” تدعو لفتح حوار جدي مع المضربين

ناشدت الكتلة البرلمانية لحزب تجمع أمل الجزائر تاج التي يقودها عمار غول ،وزارة الصحة إلى …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Le Journal El Djazair | Par INFO++
© Copyright 2017, All Rights Reserved

Watch Dragon ball super