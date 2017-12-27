قال النائب البرلماني عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش إنه لا يوجد شيء اسمه مرجعية الشيخ محفوظ نحناح رحمه الله مبرزا أن مرجعية الحركة هي مؤسساتها وهي وفق القانون الأساسي والسياسة العامة المصادق عليها في المؤتمر.

و قال حمدادوش في تصريحات له أمس :”مرجعية حمس حسب قانونها الأساسي ترتكز على الدين الإسلامي، وبيان أول نوفمبر، والدستور وقوانين الجمهورية وتعتمد حمس في مرجعيتها على تراث الحركة الوطنية وجمعية العلماء والفكر الإنساني والرصيد الفكري والسياسي والتاريخي للحركة.” و أضاف :”رصيد حمس الفكري والسياسي صنعته مؤسسات الحركة وليس الأشخاص”.

زينب بن عزوز