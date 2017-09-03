

تستعد وزارة الصناعة في غضون الأيام المقبلة لتجسيد مشروع تركيب السيارات لعلامة “كيا موتورز”، وذلك بعدما تمت تهيئة الأرضية لإطلاقه نظرا لاستيفائه كافة الشروط واحترامه للضوابط التي ينص عليها دفتر الشروط المعتمد من قبل وزارة الصناعة.

وعلمت “الجزائر” من مصدر مطلع أن مشروع تركيب السيارات لعلامة “كيا موتورز” الذي وضع حجر أساسه في 19 مارس الماضي، سينطلق في غضون أسابيع قليلة، وذلك بعدما استبق الشريك الكوري الجنوبي بالامتثال لعدة شروط مسبقا، من خلال إقامة شراكة جزائرية كورية جنوبية، ودخول الشريك الصيني مع مجموعة GMI أو غلوبال موتورز من خلال فرعه غلوفيس GLOVIS فرع السيارات السياحية، إذ تم اعتماد شركة مختلطة بناء على قاعدة 51 و49 في المائة وهو ما يتطابق مع أحد الشروط المنصوص عليه في دفتر الشروط، كما يتضمن المشروع أيضا التزام تحقيق نسبة إدماج عالية، ومساهمة الشريك الكوري الجنوبي في تحويل التكنولوجيا والتكوين و تشكيل شبكة مناولة.

ووفقا للمعطيات التقنية، فان خط التجميع والتركيب يقع على مساحة 9000 متر مربع و خط الطلاء يتسع لمساحة 7200 متر مربع و خط التلحيم على مساحة 9800 متر مربع، أما مساحة التركيب، فإنها تقدر ب 24000 متر مربع، إضافة إلى فضاء للتكوين على مساحة 560 متر مربع، علما أن فضاءات الطلاء والتلحيم تبدأ في مرحلة ثانية بعد تشغيل المصنع ورفع نسبة الادماج، حيث يتم تجميع أكثر من 100 جزء ITEMS:، و افادت نفس المصادر أن أولى التجهيزات ستصل قريبا إلى الجزائر، وهو مؤشر على تسريح المشروع وتقدمه.

و يتضح أن الشريك الكوري الجنوبي، بعد تجسيد مشروع تركيب الشاحنات مع “جي أم اي” غلوبال موتورز بعلامة هيونداي، أبدى في سبتمبر 2016 اهتمامه إقامة وحدة صناعية في الجزائر، بعد فتح وحدة في اثيوبيا، وهو ما عبر عنه oon Nam Lee رئيس العلامة لمنطقة الشرق الأوسط و إفريقيا، ويمتد المصنع على مساحة 25 هكتار أو ما يعادل 250.400 متر مربع منها 100.400 متر مربع مساحة المصنع أو الوحدة المغطاة و150.000 متر مربع فضاء للتخزين ،و قدر قيمة الاستثمار ب 14 مليار دينار أي ما يعادل 126,988 مليون دولار، بقدرة إنتاج تقدر ب 40 ألف وحدة سنويا، لتصل إلى 100 ألف وحدة في ظرف خمس سنوات وإنشاء 1500 منصب شغل مباشر.

ومن بين الالتزامات التي يأخذها الشريك الكوري الجنوبي، المساهمة في رفع نسبة الإدماج وتحويل المعارف والتكنولوجيا ومختلف الخبرات سواء في مجال فنون وتقنيات التسيير ، والخبرة التقنية وخبرة التسويق والمصاحبة لتنمية الكفاءات والبحث والتطوير وتوفير الأجهزة والأدوات والمستلزمات الخاصة.

عمر حمادي