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هكذا دافعت أصالة نصري عن خديجة بن حمو‎‎

Sabrina Kerkouba 13 يناير 2019 الثقافة اضف تعليق 126 زيارة

 

 

كتبت الفنانة أصالة نصري تدوينة على “انستغرام”، تعدد فيها مناقب ملكة جمال الجزائر خديجة بن حمو، وتهنئ الجزائريين بهذا الاختيار.

وجاء في التدوينة :”هنيئًا للجزائر الحبيبة هذه الملكة.. التي هي برواز لثقافة امتزج فيها الجمال بالعقل، والشموخ في الحضور، أحببتها ووجدت فيها كلّ ما هو مطلوب، فلا حدود للجمال في عين من يعلم، أنّ الجمال والحضور والقبول ليس لهم مقاييس محدّدة، إلّا عند من حدّد بنفسه لروحه وقلبه وعينيه، ما يقبله عقله المهترئ وشعوره المحدود وضميره المهلل #خديجه_بن_حمو جميلة وملكة من أرض الأبطال#الجزائر”.
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